Общо 35 пожара са били потушени на територията на страната през последното денонощие, трима души са пострадали, съобщиха от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, на сайта на ведомството.
Пожарникарите са реагирали на 65 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 ч. тази сутрин.
С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които 10 – в жилищни сгради, един – в промишлени, три – в транспортни средства, и др.
Без нанесени материални щети са възникнали 17 пожара, от които 13 – в отпадъци, един – в готварски уреди и комини, и др.
Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции, от които пет – при катастрофи в транспортни средства, една – при битови или промишлени инциденти, 18 – като техническа помощ, една – при оказване помощ на пострадали граждани.
Регистрирани са и пет лъжливи повиквания.
