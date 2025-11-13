Общо 35 пожара са били потушени на територията на страната през последното денонощие, трима души са пострадали, съобщиха от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, на сайта на ведомството.

Пожарникарите са реагирали на 65 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 ч. тази сутрин.

С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които 10 – в жилищни сгради, един – в промишлени, три – в транспортни средства, и др.

Без нанесени материални щети са възникнали 17 пожара, от които 13 – в отпадъци, един – в готварски уреди и комини, и др.

Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции, от които пет – при катастрофи в транспортни средства, една – при битови или промишлени инциденти, 18 – като техническа помощ, една – при оказване помощ на пострадали граждани.

Регистрирани са и пет лъжливи повиквания.