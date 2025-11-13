Над 33 доклада ще бъдат представени на международна конференция в БАН по повод 75-годишнината от Европейската конвенция за правата на човека

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките (ИДП–БАН) организира международна конференция по повод 75-годишнината от подписването на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), съобщиха от института.

Форумът ще се проведе на 13 ноември в Големия салон на БАН „Проф. Марин Дринов“ и ще събере изтъкнати учени, юристи, преподаватели и докторанти от България, Великобритания и Испания. Програмата включва пет тематични панела, в рамките на които се очаква да бъдат представени над 33 доклада, посветени на развитието и приложението на Конвенцията в съвременното право, посочват от ИДП–БАН.

Съдията в Европейския съд по правата на човека проф. д-р Диана Ковачева ще открие конференцията с доклад на тема „75 години Европейска конвенция за правата на човека – триумф на юридическия хуманизъм“. Сред участниците ще бъде и Майкъл Уайн, независим британски член на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН) към Съвета на Европа, който ще говори за защитата на правата на евреите по ЕКПЧ.

По време на първия панел проф. д-р Надежда Йонкова от ИДП–БАН ще представи доклад за развитието на Протокол 12 към Конвенцията, а доц. д-р Тони Димов и доц. д-р Манол Станин ще анализират значението на Конвенцията в контекста на съвременните правни предизвикателства. Модератор на панела ще бъде директорът на института проф. д-р Ирена Илиева.

Във втория панел ще бъдат обсъдени актуални проблеми в практиката на Европейския съд по правата на човека – включително рискът от лошо третиране при депортиране и екстрадиция, правото на собственост и свободата на сдружаване. Сред участниците са проф. д.н. Дарина Зиновиева, доц. д-р Паунита Петрова, д-р Петя Найденова-Андреева, доц. д-р Атанас Владиков, както и млади изследователи от ИДП, Пловдивския и Югозападния университет.

Третият панел ще бъде с международно участие. Проф. Йоланда Гамара Чопо от Университета в Сарагоса, Испания, ще изнесе лекция на тема: The ECHR, the Rule of Law, and European Constitutionalism: A Critical Study. Темата за технологиите и човешките права ще бъде представена от гл. ас. д-р Георги Бакьов, който ще демонстрира HUDERIA – инструмент за оценка на въздействието на изкуствения интелект върху човешките права.

Четвъртият панел ще разгледа въпроси, свързани с правото на личен и семеен живот, както и минималната възраст за наказателна отговорност. В него ще участват доц. д-р Ева Касева, доц. д-р Михаил Малчев, доц. д-р Гергана Гозанска и гл. ас. д-р Десислава Юрукова.

Заключителният панел ще бъде посветен на правото на достъп до правосъдие и принципа на независимост на съдебната власт. В него ще се включат доц. д-р Петър Бончовски, гл. ас. д-р Ралица Войнова и докторанти от ИДП и СУ „Св. Климент Охридски“.

„Днес повече от всякога сме свидетели, че защитата на човешките права не е даденост, а постоянен ангажимент. Европейската конвенция остава морален и правен компас за страните от нашия континент“, обобщи проф. Ирена Илиева в навечерието на форума.

/ИПД