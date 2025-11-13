Три концерта и едно театрално представление ще има в есенното издание на SoFest – от 13 до 16 ноември, в City Stage, информират организаторите.

Фестивалът започва с проекта на Плевенската филхармония – ABBA Symphonie, в който участват Милица Гладнишка и Люси Дяковска. На 15 ноември сцената е за изявата на Cinga Manga Funk , а големият финален концерт е на „Фондацията“ и младите гласове на България“.

В рамките на фестивала, на 14 ноември, е театралното представление „За любовта... Мъжката версия".

„За нас е удоволствие вече осем години да създаваме уникално по рода си събитие, където различните изкуства се срещат и допълват. И в 14-ото издание на SoFest, фестивалната ни програма ще събере публиката около живото изкуство. Вярваме, че съчетавайки магията на музиката и театъра в четири поредни вечери ще дарим на феновете поредното незабравимо преживяване", коментират организаторите.

/ДД