Made in EU на Стефан Командарев открива „Киномания“ тази вечер

„Киномания“ започва тази вечер и ще продължи до 30 ноември в София и други градове от страната, съобщават организаторите.

Мотото на 39-ото издание е „Нежността е новият пънк“. Откриването е с новия филм Made in EU на Стефан Командарев. Прожекцията ще се състои в зала 1 на НДК.

Сред акцентите в „Киномания“ тази година са носителят на голямата награда от Венеция – „Баща, майка, брат, сестра“ на Джим Джармуш, „Мъртва хватка“ на Гюс Ван Сант и „Хамнет“ на Клои Жао.