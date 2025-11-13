Made in EU на Стефан Командарев открива „Киномания“ тази вечер

С фокус към анимационното кино е Фестивалът на френския филм
С фокус към анимационното кино е 15-ото издание на „Фестивал на френския филм“, част от „Киномания“, информират организаторите.
„Киномания“ започва тази вечер и ще продължи до 30 ноември в София и други градове от страната, съобщават организаторите.
Мотото на 39-ото издание е „Нежността е новият пънк“. Откриването е с новия филм Made in EU на Стефан Командарев. Прожекцията ще се състои в зала 1 на НДК.
Сред акцентите в „Киномания“ тази година са носителят на голямата награда от Венеция – „Баща, майка, брат, сестра“ на Джим Джармуш, „Мъртва хватка“ на Гюс Ван Сант и „Хамнет“ на Клои Жао.
/ХК/
