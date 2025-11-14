Подробно търсене

Италианската актриса Валерия Бруни Тедески представя на „Киномания“ филм за легендарната си съгражданка Елеонора Дузе

Италианската актриса Валерия Бруни Тедески представя на „Киномания“ филм за легендарната си съгражданка Елеонора Дузе, снимка – „Киномания“
София,  
14.11.2025 07:51
 (БТА)

За първи път в България ще гостува Валерия Бруни Тедески – една от най-ярките фигури в съвременното европейско кино, информират от „Киномания“, по чиято покана пристига актрисата.

Освен че на 16 ноември ще празнува рождения си ден у нас, тя ще се срещне с публиката на официалното откриване на Празника на италианското кино – днес в кино „Одеон“, на 15 ноември в кино „Люмиер“ – за филма „Дузе“, а след това и в „Одеон“ – за филма „5 секунди“.

В новия „Дузе“ (Duse) на Пиетро Марчело (Франция-Италия) Бруни Тедески се превъплъщава в образа на легендарната италианска актриса Елеонора Дузе. Филмът пренася в периода след края на Първата световна война и възхода на фашизма, когато вече над 60-годишна, Дузе решава да се завърне на сцената. „С характерната си дълбочина и чувственост, Бруни Тедески прави собствена, съвременна интерпретация на вечната тема за страстта, саможертвата в името на изкуството и борбата с ограниченията на собственото тяло и социалните реалности“, коментират от „Киномания“.

Валерия Бруни Тедески е звезда и в още едно заглавие от програмата – „5 секунди“ на Паоло Вирдзи („Лудетини“, „Търсач на удоволствия“). Там си партнира с Валерио Мастандреа, внасяйки уязвимост и вътрешна сила в образа на доверената и тайно влюбена приятелка. 

В програмата е и най-новият филм с нейно участие  – „Вечният визионер“ (Eterno visionario) на Микеле Плачидо – портрет, посветен на живота на нобелиста Луиджи Пирандело. Филмът изследва сложния му живот, разкъсан между любовта към музата Марта Абба, семейните задължения към съпругата Антониета Портулано, страдаща от психично заболяване, и неговите творчески стремежи.  

Валерия Бруни Тедески е родена на 16 ноември 1964 г. в Торино, но е израснала във Франция. Става звезда с дебюта си в Hotel de France. Печели „Сезар“ за най-обещаваща актриса и „Давид на Донатело“ за La seconda volta. В кариерата си тя работи с режисьори като Патрис Шеро, Франсоа Озон и Стивън Спилбърг. 

Сред заглавията от Празника на италианското кино е и „Моят учител по тенис“ (My Tennis Maestro) на Андреа Ди Стефано. Драмата използва тениса като метафора за училището на живота. Филмът разглежда битките, които водим със себе си, и трудно извоюваните победи. Пиерфранческо Фавино е в ролята на бившия шампион Раул Гати – треньор с тъмно минало, който се сблъсква с призраците на собствените си поражения. Двамата герои се учат един от друг, като филмът деликатно заявява, че истинските точки се печелят в живота, а не само на корта. Продукцията ще има прожекции на 16 и 23 ноември в кино „Одеон“. 

Една от големите звезди на италианското кино – Алесандро Борги, участва в испанско-италианската продукция „Сервантес преди „Дон Кихот“. Филмът разказва за малко известен период от живота на Мигел де Сервантес. Действието се развива през 1575 г., когато младият войник Сервантес, ранен в морски поход, е пленен от алжирски корсари и продаден на страховития Хасан Бая (Алесандро Борги). Спасение той намира в разказването на истории — неговите приказки вдъхват надежда на съкилийниците му и постепенно привличат вниманието дори на неговия похитител. 

Както писа БТА, „Киномания“  започна на 13 ноември и ще продължи до 30 ноември в София и други градове, а мотото на 39-ото издание е „Нежността е новият пънк“. Откриването е с новия филм Made in EU на Стефан Командарев – на 13 ноември в зала 1 на НДК. Сред акцентите тази година са носителят на голямата награда от Венеция – „Баща, майка, брат, сестра“ на Джим Джармуш, „Мъртва хватка“ на Гюс Ван Сант и „Хамнет“ на Клои Жао.

/ДД

/ТС/

