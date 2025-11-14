Италианската актриса Валерия Бруни Тедески представя на „Киномания“ филм за легендарната си съгражданка Елеонора Дузе

За първи път в България ще гостува Валерия Бруни Тедески – една от най-ярките фигури в съвременното европейско кино, информират от „Киномания“, по чиято покана пристига актрисата.

Освен че на 16 ноември ще празнува рождения си ден у нас, тя ще се срещне с публиката на официалното откриване на Празника на италианското кино – днес в кино „Одеон“, на 15 ноември в кино „Люмиер“ – за филма „Дузе“, а след това и в „Одеон“ – за филма „5 секунди“.

В новия „Дузе“ (Duse) на Пиетро Марчело (Франция-Италия) Бруни Тедески се превъплъщава в образа на легендарната италианска актриса Елеонора Дузе. Филмът пренася в периода след края на Първата световна война и възхода на фашизма, когато вече над 60-годишна, Дузе решава да се завърне на сцената. „С характерната си дълбочина и чувственост, Бруни Тедески прави собствена, съвременна интерпретация на вечната тема за страстта, саможертвата в името на изкуството и борбата с ограниченията на собственото тяло и социалните реалности“, коментират от „Киномания“.

Валерия Бруни Тедески е звезда и в още едно заглавие от програмата – „5 секунди“ на Паоло Вирдзи („Лудетини“, „Търсач на удоволствия“). Там си партнира с Валерио Мастандреа, внасяйки уязвимост и вътрешна сила в образа на доверената и тайно влюбена приятелка.

В програмата е и най-новият филм с нейно участие – „Вечният визионер“ (Eterno visionario) на Микеле Плачидо – портрет, посветен на живота на нобелиста Луиджи Пирандело. Филмът изследва сложния му живот, разкъсан между любовта към музата Марта Абба, семейните задължения към съпругата Антониета Портулано, страдаща от психично заболяване, и неговите творчески стремежи.

Валерия Бруни Тедески е родена на 16 ноември 1964 г. в Торино, но е израснала във Франция. Става звезда с дебюта си в Hotel de France. Печели „Сезар“ за най-обещаваща актриса и „Давид на Донатело“ за La seconda volta. В кариерата си тя работи с режисьори като Патрис Шеро, Франсоа Озон и Стивън Спилбърг.

Сред заглавията от Празника на италианското кино е и „Моят учител по тенис“ (My Tennis Maestro) на Андреа Ди Стефано. Драмата използва тениса като метафора за училището на живота. Филмът разглежда битките, които водим със себе си, и трудно извоюваните победи. Пиерфранческо Фавино е в ролята на бившия шампион Раул Гати – треньор с тъмно минало, който се сблъсква с призраците на собствените си поражения. Двамата герои се учат един от друг, като филмът деликатно заявява, че истинските точки се печелят в живота, а не само на корта. Продукцията ще има прожекции на 16 и 23 ноември в кино „Одеон“.

Една от големите звезди на италианското кино – Алесандро Борги, участва в испанско-италианската продукция „Сервантес преди „Дон Кихот“. Филмът разказва за малко известен период от живота на Мигел де Сервантес. Действието се развива през 1575 г., когато младият войник Сервантес, ранен в морски поход, е пленен от алжирски корсари и продаден на страховития Хасан Бая (Алесандро Борги). Спасение той намира в разказването на истории — неговите приказки вдъхват надежда на съкилийниците му и постепенно привличат вниманието дори на неговия похитител.

Както писа БТА, „Киномания“ започна на 13 ноември и ще продължи до 30 ноември в София и други градове, а мотото на 39-ото издание е „Нежността е новият пънк“. Откриването е с новия филм Made in EU на Стефан Командарев – на 13 ноември в зала 1 на НДК. Сред акцентите тази година са носителят на голямата награда от Венеция – „Баща, майка, брат, сестра“ на Джим Джармуш, „Мъртва хватка“ на Гюс Ван Сант и „Хамнет“ на Клои Жао.

