„Киномания“ показва отличения в Кан „Сират“ и норвежката кандидатура за „Оскар“, информират от екипа на фестивала, чието 39-о издание ще се състои от 13 до 30 ноември.

Акцент в програмата е скандинавското кино, а първото тазгодишно заглавие от селекцията е на съвременния режисьор Йоаким Триер. Филмът му „Сантиментална стойност“, на който е и съсценарист, спечели голяма награда от конкурсната програма в Кан и е избран за норвежката кандидатура в надпреварата за „Оскар“. Предишната продукция на Триер – „Най-лошият човек на света“, му донесе две номинации за наградите на Академията. „Сантиментална стойност“ е определен от холивудското издание Variety като „мощен, деликатен и емоционално опустошителен“, а сюжетът му среща с известен, но забравен филмов режисьор и двете му дъщери – семейство, което е поставено пред изпитанието да възстанови връзката си. Участват Ренате Рейнсве (с награда от Кан за „Най-лошият човек на света“), легендата на скандинавското и холивудското кино – Стелан Скарсгард (носител на „Златен глобус“ за „Чернобил“, известен с ролите си в „Дюн“ и „Нимфоманка“), Ел Фанинг („Господарка на злото“, „Велика“). Прожекцията у нас е на 16 ноември в зала 1 на НДК.

В ефиша на „Киномания“ е и носителят на наградата на журито от кинофестивала в Кан – „Сират“ на испанския режисьор Оливер Лакс. Френско-испанската копродукция проследява историята на баща (Сержи Лопес), който издирва изчезналата си дъщеря Марина в мароканската пустиня, в компанията на своя син (Бруно Нунес Архона). Двамата се присъединяват към рейв парти, но по пътя се сблъскват с физически и емоционални изпитания, които поставят под въпрос човешките им граници и морални убеждения. „Филмът е изграден върху мощна звукова и визуална конструкция, и е предизвикателство за сетивата, което кара зрителя да се изправи пред собствените си страхове и надежди. Лакс съумява да даде нова перспектива на възприятията за киното като преживяване“, коментират от „Киномания“.

На фестивала предстои и Фестивал на френския филм, нови италиански и испански продукции, отбелязване на годишнини на велики кинотворци със специални прожекции.

Както писа БТА, откриването на „Киномания“, на 13 ноември е с Made in EU на Стефан Командарев. Българо-германско-чешката копродукция имаше своя дебют на кинофестивала във Венеция, където беше посрещната с дълги овации. Онлайн изданието Next Best Picture, известно с независимите си анализи и прогнози за кинонаградите в САЩ, нарече филма „ангажиращ и необходим“, а изпълнението на Гергана Плетньова е описано като „резервирано, но мощно присъствие, което стабилизира цялата емоционална вихрушка и оставя траен отпечатък“.

