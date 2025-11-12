С фокус към анимационното кино е Фестивалът на френския филм

С фокус към анимационното кино е 15-ото издание на „Фестивал на френския филм“, част от „Киномания“, информират организаторите.

Откриването е на 14 ноември с „Цветовете на времето“ на режисьор Седрик Клапиш. В ролите са Сюзан Лендон (Адел), Абрам Вапле (Клод Моне), Венсан Макан (Ги) и Жюлия Пиатон (Селин). В наши дни група далечни братовчеди наследяват изоставена къща в Нормандия. Сред тях са Себ, Абделкрим, Селин и Ги. Те се събират, за да огледат и да преценят какво могат да запазят от наследството – не само материално, но и емоционално. През 1895 г. Адел, тяхна предшественичка, напуска родната Нормандия и се отправя към Париж, за да търси майка си, изгубена в морето на новите възможности. Така Адел ще се докосне до импресионизма, революционните промени в изкуството и фотографията в един град, който преоткрива себе си.

Фестивалът тази година поставя акцент върху разнообразието от гледни точки и истории, които формират богатството на седмото изкуство във Франция и франкофонските страни – емоции, дързост и въображение. Срещаме фигури от литературата, живописта, музиката или кулинарията – всички свидетели на една и съща любознателност, която прави френското кино изключително и свидетелства неговата жизненост, ангажираност и откритост към света, разказват от екипа.

Ще бъде представен обучителен проект, наречен Black Sea Animation Workshop, в който участват България, Румъния, Турция, Грузия и, като почетен гост – Молдова.

Програмата е разработена в партньорство с Международния фестивал на анимационното кино в Анси и има за цел да създаде трайни връзки, да развие динамична общност от автори на анимационни филми в Черноморския регион и да насърчи обмена и сътрудничеството между петте страни. След първото издание в Тбилиси през есента на 2024 г., България ще бъде домакин на второто издание на проекта с фокус върху анимационното кино.

/ДД