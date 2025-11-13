Екипът на „Киномания“: „Нежността е новият пънк“ е нашето послание към съвременния свят

„Нежността е новият пънк“, слоганът на тазгодишната „Киномания“, е не просто обобщен израз на темите от селекцията на фестивала. Това е нашето послание към съвременния ни свят. Това каза Хермина Азарян, организатор на фестивала – на откриването тази вечер в зала 1 на Националния дворец на културата (НДК).

„Нежността е новият бунт – срещу света на агресията, света на арогантността, света на алчността, света на суетата, на лъжеидолите. И това е нашето послание за пътя към изкуството. Защото изкуството, и в част на киното, е онова място, което ще ни очовечи – нещо, от което много се нуждаем в днешния ден. Вярвам, че филмите от нашата селекция ще спомогнат със своята емоционална зареденост, с въздействието, което оказват, с посланията, които носят“, каза още тя.

„Идвайте на кино. Нека залите бъдат пълни. Вярвам, че това ще бъдат не незабравими, но вълнуващи вечери, които ще ви държат здраво стъпили на земята и одухотворени за месеци напред“, добави още тя. „Няма как да не благодаря на непрежалимия за сърцето ми Владо Трифонов, защото неговата енергия, неговата подкрепа седеше през цялата година, беше с нас, аз вярвам, че и сега е с нас“, каза Хермина Азараян.

„Догодина НДК навършва 45. За това време той е преминал през много епохи, всяка от които го е белязала по своему. За щастие обаче, някои неща са вечни. И така, днес, за тридесет и девети път, зала 1 ни посреща за новото издание на „Киномания“. През 80-те години фестивалът носи името „Световна кинопанорама“ и е единственият прозорец за българските любители на киното към западното кино. Тогава опашките започват през нощта, за да може хората да си купят билети на сутринта и да стигнат до тази зала“, каза Иво Чифлички, ръководител на направление „Маркетинг и продажби“ в НДК.

По думите му днес „Киномания“ продължава да бъде прозорец: „Защото сме залети, имаме достъп до всичко. Залети сме от много информация, но точно тук идва ролята на стойностната селекция, която само хора като Христо Христозов и Хермина Азарян могат да направят и да представят пред нас“.

Биляна Генова, директорът на дирекция „Култура“ към Столичната община, нарече „Киномания“ – прекрасен и най-любим на столичната публика фестивал за толкова много години. „Нямам да казвам, че и аз го помня като малка. Той е един от фестивалите, които остава в историята и в сърцата на взискателната софийска публика, и ни нарежда сред градовете на киното, със своето достойно място на София, като град на киното на ЮНЕСКО“, добави тя.

„За 39 издания този фестивал показва, че е еталон за безкомпромисна селекция и за възпитаване на добрия вкус“, каза изпълнителният директор на НФЦ – Петър Тодоров.

„Особено удоволствие за мен е да ви споделя, че утре на българска земя ще видим италианската актриса Валерия Бруни Тедески. Тя идва специално, за да представи новия си филм „Дузе“ на Пиетро Марчело и ще има две срещи с публиката“, каза Христо Христозов, минути преди прожекцията на първия филм от програмата – Made in EU на Стефан Командарев.

„За нашия екип и лично за мен е огромна чест и удоволствие, и огромна отговорност, че можем да открием „Киномания“. Ще видите един филм, който ще ви позволи да надникнете зад лъскавите етикети на прекрасните дрехи, които всички ние обичаме да си купуваме от моловете и луксозните магазини“, каза българският режисьор.

След края на филма, той покани на сцената голяма част от екипа на продукцията, чиято световна премиера бе на филмовия фестивал във Венеция и по думите на Биляна Генова е била изпратена с 8-минутни аплодисменти.

Както писа БТА, Made in EU разказва за шивачка в малък град и нейния син. Шивачката Ива е обвинена, че е причината за избухване на пандемия в малкия град и се превръща в изкупителна жертва, преследвана от системата, която от години трупа печалби от нейния труд. Филмът е заснет в Хасково, Димитровград, Мадан и Рудозем. Участват актьорите Гергана Плетньова, Тодор Коцев, Герасим Георгиев-Геро, Ивайло Христов, Иван Бърнев, Анастасия Ингилизова, Ованес Торосян. Филмът е копродукция на България, Германия, Чехия и Франция. Катя Тричкова е продуцент, Симеон Венциславов – сценарист, а Веселин Христов – оператор.