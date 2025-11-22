Подробно търсене

Филмът Made in EU на Стефан Командарев спечели Голямата награда на публиката на фестивала в Хихон, Испания

Филмът Made in EU на Стефан Командарев спечели Голямата награда на публиката на фестивала в Хихон, Испания
Филмът Made in EU на Стефан Командарев спечели Голямата награда на публиката на фестивала в Хихон, Испания
Снимка: екип Made in EU
София,  
22.11.2025 16:04
 (БТА)

Филмът Made in EU на режисьора Стефан Командарев спечели Голямата награда на публиката на 63-ия филмов фестивал в Хихон, Испания. Лентата триумфира в конкуренция с 95 заглавия, съобщиха организаторите.

Лентата, представена на 39-ия фестивал „Киномания“, на 17 ноември получи също и Наградата на критиката на Arras Film Festival във Франция.

„В рамките на няколко дни спечелихме награда на критиката във Франция и награда на публиката в Испания. Всеки създател на филми мечтае за такава комбинация! Това показва, че стойностното кино може да бъде и зрителско – нещо в което дълбоко вярвам и опитвам да постигна във филмите си! Честито на всички, с които направихме Made in EU!”, каза Стефан Командарев.

Made in EU вече е в кината в цялата страна. Филмът разказва историята на шивачка от малък град и нейния син. Ива е обвинена, че е причината за избухването на пандемия в общността, и се превръща в изкупителна жертва на система, която години наред е трупала печалби от нейния труд. Лентата е заснета в Хасково, Димитровград, Мадан и Рудозем. Във филма участват Гергана Плетньова, Тодор Коцев, Герасим Георгиев–Геро, Ивайло Христов, Анастасия Ингилизова, Иван Бърнев, Ованес Торосян, Мартина Пенева и др.

 

/ИПД

/ХК/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

13.11.2025 23:38

Екипът на „Киномания“: „Нежността е новият пънк“ е нашето послание към съвременния свят

„Нежността е новият пънк“, слоганът на тазгодишната „Киномания“, е не просто обобщен израз на темите от селекцията на фестивала. Това е нашето послание към съвременния ни свят. Това каза Хермина Азарян, организатор на фестивала – на откриването тази вечер в зала 1 на Националния дворец на културата (НДК).

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:49 на 22.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация