Световната премиера на филма Made in EU на Стефан Командарев е днес на кинофестивала във Венеция

Световната премиера на филма Made in EU на режисьора Стефан Командарев е днес, 31 август, на кинофестивала във Венеция, информира сайтът на форума. Той е включен в секцията Spotlight.

В тази част на фестивала участват осем творби от различни жанрове, с акцент новаторство на киноезика, творческа оригиналност и сериозен зрителски потенциал, казаха от екипа на българската продукция. Всеки филм има прожекции в зала Giardino, съпътствани от публични срещи и разговори с режисьори, актьори и личности от света на изкуството и културата. Зрителите ще бъдат поканени да гласуват, за да бъде присъдена крайната награда на публиката Armani Beauty.

Първите две прожекция на Made in EU са днес. Продукцията на Командарев ще бъде показана и утре, 1 септември, показва справка на сайта на кинофестивала във Венеция.

Филмът разказва за шивачка в малък град и нейния син. Ива е обвинена, че е причината за избухване на пандемия в населеното място и се превръща в изкупителна жертва, преследвана от системата, която от години трупа печалби от нейния труд. Продукцията е заснета в Хасково, Димитровград, Мадан и Рудозем. Участват актьорите Гергана Плетньова, Тодор Коцев, Герасим Георгиев-Геро, Ивайло Христов, Иван Бърнев, Анастасия Ингилизова, Ованес Торосян.

Както БТА съобщи, Made in EU ще открие „Киномания“ в зала 1 на НДК – на 13 ноември, а на 21 ноември ще тръгне по кината в цялата страна.

Международният кинофестивал във Венеция, който е сред най-престижните в Европа, започна на 27 август и продължава до 6 септември.