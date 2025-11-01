Изложба „Лицата на Чипровци“ на журналиста Йоана Димитрова откриха в Чипровци

Изложба „Лицата на Чипровци“ на твореца и журналист Йоана Димитрова представиха в Историческия музей в Чипровци. Събитието откри директорът Анита Комитска.

В експозицията са показани 25 фотографии на личности от Чипровци, които с дейността си са допринесли за развитието на планинското градче. Всички те са на различна възраст и с различни професии, но са обединени от избора да останат там и да дават своите знания, умения и труд за обичното място. Под фотографиите има цитат от всеки участник, в който е споделено „Какво за мен е Чипровци“.

„Това, което се вижда отвън е един запечатан миг. Това, което не могат да видят всички останали, е това, което преживяхме заедно вас. Вие ме допуснахте до живота си, до себе си, до това най-свидно нещо, което сте и което представяте пред света. Това, с което тази общност ви познава и трябва да ви е признателна. Благодаря, че дарявате тези усилия именно тук, а не сте отишли някъде другаде“, с тези думи Йоана Димитрова се обърна към местните хора, чиито лица присъстват във фотографиите. Тя сподели, че планира и втора изложба, защото има още доста личности, които заслужават да бъдат показани.

Йоана Димитрова е творец, журналист и мениджър на Медията за позитивни новини и вдъхновяващи истории от Северозапада „Призни.бг“. Тя е потомка на род, който е в Чипровци от седем поколения. Живее и твори в Монтана.

За приятната атмосфера допринесоха изпълненията младата певица от Обединен детски комплекс „Ние врабчетата“ Анна Димитрова и Школа по танци „Канатица“.