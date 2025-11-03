Милан победи Рома в дербито на 10-ия кръг в Серия "А" направи битката за върха още по-оспорвана

Милан свали Рома от 2-ото място в италианската Серия А, след като го победи с 1:0 в дербито на 10-я кръг и завърза максимално битката за върха. За успеха на росонерите имаше двама герои – сръбският защитник Страхиня Павлович, който вкара победния гол при контраатака в 39-ата минута, и спасена дузпа от вратаря Майк Манян, отразил удара на Паоло Дибала.

Столичани можеха да излязат еднолично на върха при успех днес, тъй като имаха 21 точки преди мача, а Наполи направи само 0:0 с Комо и остана с 22. Но успехът на домакините остави неаполитанците на върха, а три отбора се събраха след това с по 21 точки – Интер (Милано), Милан и Рома, подредени по голова разлика.

Мачът започна с минута мълчание в памет на Джовани Галеоне – бивш треньор, починал снощи на 84-годишна възраст, и ментор както на Макс Алегри, така и на Джанпиеро Гасперини.

Началото беше за отбора на Рома, като Брайън Кристанте, Нийл Ел Айнауи и Еван Ндика с глава и бразилецът Уесли след пас на Дибала тестваха вратаря на Милан Майк Манян. Рома доминираше, но бяха хванати неподготвени при една контраатака , предизвикана от Алексис Саелемакерс. Зеки Челик и Джанлука Манчини не бяха на позиция, когато Рафаел Леао спринтира по лявото крило до крайната линия и видя включилия се Страхиня Павлович, който просто вкара от шест метра.

А миланистите трябваше да удвоят преднината си минути по-късно, но Юсуф Фофана не сполучи да вкара след пресечена топка и контраатака на Давиде Бартесаги.

През второто полувреме Милан почти добави още един гол в 68-ата минута с малко хаотична атака, която завърши с изчистване от голлинията на Марио Ермосо в краката на Леао в малкото поле при избит удар от вратаря Свилар.

Осем минути преди края на срещата Рома получи дузпа, след като Юсуф Фофана от Милан удари топката с ръка, спирайки свободния удар на Лоренцо Пелегрини. При подготовакта за дузпата Манян игра с нервите на Дибала като се бави достатъчно, за да застане на голлинията. И това проработи, защото вратарят улови правилния ъгъл и изби с длан в долния ъгъл. А за капак на нещастията на Рома Дибала разтегна при изпълнението на дузпата и напусна терена.

Първенство на Италия по футбол, мачове от десетия кръг на Серия "А": Верона - Интер - 1:2 Фиорентина - Лече - 0:1 Торино - Пиза - 2:2 Парма - Болоня - 1:3 Милан – Рома - 1:0 в понеделник: Сасуоло - Дженоа Лацио - Каляри Кремонезе - Ювентус - 1:2 Удинезе - Аталанта - 1:0 Наполи - Комо - 0:0 Наполи води в класирането с 22 точки, следван от Интер (Милано), Милан и Рома с по 21,

Болоня и Ювентус с по 18, Комо със 17, Удинезе с 15, Кремонезе с 14 и други.