Във Фиорентина се надяват треньорската смяна да донесе късмет на тима в неделния мач срещу Дженоа

В италианския Фиорентина се надяват, че смяната на треньора ще им донесе късмет в предстоящия уикенд, след като станаха третият отбор от Серия А за малко повече от седмица, който се раздели с доскорошния си наставник.

Фиорентина уволни Стефано Пиоли във вторник, след като няма победа вече в 10 кръга от първенството на Италия и е на дъното в класирането в Серия А, а временният наставник Даниеле Галопа ще води състава в предстоящата среща с Дженоа в неделя.

Когато Патрик Виейра беше уволнен миналата седмица от Дженоа, заелият позицията Роберто Мургита изведе отбора до първата победа за сезона. Бившият капитан и треньор на Рома Даниеле Де Роси беше назначен на поста днес, но е наказан за мача в неделя, защото беше изгонен при последния си мач начело на римляните преди година.

В Ювентус Лучано Спалети поведе тима към успех с 2:1 над Кремонезе миналия уикенд два дни след пристигането си в клуба. Грандът от Торино се бе разделил с предишния си треньор Игор Тудор малко по-рано, след загубата от Реал Мадрид с 0:1 в Шампионската лига.