Подробно търсене

Във Фиорентина се надяват треньорската смяна да донесе късмет на тима в неделния мач срещу Дженоа

Кремена Младенова
Във Фиорентина се надяват треньорската смяна да донесе късмет на тима в неделния мач срещу Дженоа
Във Фиорентина се надяват треньорската смяна да донесе късмет на тима в неделния мач срещу Дженоа
снимка: AP Photo/Heinz-Peter Bader
Флоренция,  
06.11.2025 18:12
 (БТА)

В италианския Фиорентина се надяват, че смяната на треньора ще им донесе късмет в предстоящия уикенд, след като станаха третият отбор от Серия А за малко повече от седмица, който се раздели с доскорошния си наставник.

Фиорентина уволни Стефано Пиоли във вторник, след като няма победа вече в 10 кръга от първенството на Италия и е на дъното в класирането в Серия А, а временният наставник Даниеле Галопа ще води състава в предстоящата среща с Дженоа в неделя.

Когато Патрик Виейра беше уволнен миналата седмица от Дженоа, заелият позицията Роберто Мургита изведе отбора до първата победа за сезона. Бившият капитан и треньор на Рома Даниеле Де Роси беше назначен на поста днес, но е наказан за мача в неделя, защото беше изгонен при последния си мач начело на римляните преди година.

В Ювентус Лучано Спалети поведе тима към успех с 2:1 над Кремонезе миналия уикенд два дни след пристигането си в клуба. Грандът от Торино се бе разделил с предишния си треньор Игор Тудор малко по-рано, след загубата от Реал Мадрид с 0:1 в Шампионската лига.

/КМ/

Свързани новини

06.11.2025 15:20

Италианският Дженоа обяви назначението на треньора Даниеле Де Роси

Италианският Дженоа назначи Даниеле Де Роси за нов старши треньор след уволнението на Патрик Виейра, съобщи клубът от Серия А, който се стреми да се измъкне от зоната на изпадащите в първенството
03.11.2025 07:35

Милан победи Рома в дербито на 10-ия кръг в Серия "А" и направи битката за върха още по-оспорвана

Милан свали Рома от 2-ото място в италианската Серия А, след като го победи с 1:0 в дербито на 10-я кръг и завърза максимално битката за върха. За успеха на росонерите имаше двама герои – сръбският защитник Страхиня Павлович, който вкара победния

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:19 на 06.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация