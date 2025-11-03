Подробно търсене

Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини потвърди, че Пауло Дибала се е контузил при изпълнението на дузпата срещу Милан
03.11.2025
Аржентинският национал Рома Пауло Дибала е получил контузия в бедрото, след като пропусна дузпа в двубоя срещу Милан, в който тимът от Рим отстъпи с 0:1 при гостуването си в Милано, а старши треньорът Джан Пиеро Гасперини определи травмата на нападателя като голяма загуба за отбора. В 82-ата минута на срещата Дибала имаше възможност да реализира след отсъден наказателен удар, но изстрелът му беше спасен от вратаря на Милан Майк Менян, а аржентинецът изглежда нарани бедрото си.

"Най-лошото от всичко е, че Дибала се контузи при изпълнението на дузпата. Сега трябва да видим колко дълго ще отсъства, със сигурност до края на паузата за националните отбори. Това е най-голямата загуба за вечерта", коментира Гасперини, цитиран от Goal.com.

Това беше първа пропусната дузпа от Паула Дибала с екипа на Рома. Последният път, когато аржентинецът не вкара от бялата точка в официален мач, датира от престоя му в Ювентус през ноември 2021 година.

"Създадохме много положения, това е подходът, който искам да виждам. Когато си тръгнеш от такъв мач с празни ръце, има много съжаление, но и увереност, че сме на правилния път. Мисля, че днес направихме крачка напред в качеството си във всичко, освен в завършващите удари. Трудно ми е да намеря негативи от представянето ни. Естествено, че сме ядосани и съжаляваме за загубата. Този ​​отбор има дух, може да играе добър футбол, но със сигурност платихме цена през последните няколко месеца, че не успяхме да реализираме четири от пет дузпи, което е много", добави Джан Пиеро Гасперини.

