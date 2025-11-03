Треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини потвърди, че Пауло Дибала се е контузил при изпълнението на дузпата срещу Милан

site.btaТреньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини потвърди, че Пауло Дибала се е контузил при изпълнението на дузпата срещу Милан
Аржентинският национал Рома Пауло Дибала е получил контузия в бедрото, след като пропусна дузпа в двубоя срещу Милан, в който тимът от Рим отстъпи с 0:1 при гостуването си в Милано, а старши треньорът Джан Пиеро Гасперини определи травмата на нападателя като голяма загуба за отбора. В 82-ата минута на срещата Дибала имаше възможност да реализира след отсъден наказателен удар, но изстрелът му беше спасен от вратаря на Милан Майк Менян, а аржентинецът изглежда нарани бедрото си.
"Най-лошото от всичко е, че Дибала се контузи при изпълнението на дузпата. Сега трябва да видим колко дълго ще отсъства, със сигурност до края на паузата за националните отбори. Това е най-голямата загуба за вечерта", коментира Гасперини, цитиран от Goal.com.
Това беше първа пропусната дузпа от Паула Дибала с екипа на Рома. Последният път, когато аржентинецът не вкара от бялата точка в официален мач, датира от престоя му в Ювентус през ноември 2021 година.
"Създадохме много положения, това е подходът, който искам да виждам. Когато си тръгнеш от такъв мач с празни ръце, има много съжаление, но и увереност, че сме на правилния път. Мисля, че днес направихме крачка напред в качеството си във всичко, освен в завършващите удари. Трудно ми е да намеря негативи от представянето ни. Естествено, че сме ядосани и съжаляваме за загубата. Този отбор има дух, може да играе добър футбол, но със сигурност платихме цена през последните няколко месеца, че не успяхме да реализираме четири от пет дузпи, което е много", добави Джан Пиеро Гасперини.
/КМ/
