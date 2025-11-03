Подробно търсене

Оклахома Сити със седма поредна победа в първенството на НБА, Филаделфия и Сан Антонио също постигнаха успех в кръга

Атанас Василев
Снимка: AP Photo/Mike Christy
Ню Йорк,  
03.11.2025 08:25
 (БТА) 
Първенство на Националната баскетболна асоциация на Северна Америка (НБА), резултати:
Оклахома Сити – Ню Орлиънс		137:106
Бруклин – Филаделфия			105:129
Торонто – Мемфис			117:104
Шарлът – Юта				126:103
Кливланд – Атланта			117:109
Ню Йорк – Чикаго			128:116
Финикс – Сан Антонио			130:118
Лос Анджелис Лейкърс – Маями		130:120

Лидери в отделните дивизии:
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Филаделфия – 5 победи/1 загуба, Ню Йорк – 3/3
Централна дивизия: Чикаго – 5/1, Милуоки и Детройт по 4/2
Югоизточна дивизия: Маями – 3/3, Атланта, Орландо и Шарлът – по 3/4

Западна конференция
Северозападна дивизия: Оклахома – 7/0, Портланд – 4/2
Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс – 5/2, Лос Анджелис Клипърс – 3/2
Югозападна дивизия: Сан Антонио – 5/1, Хюстън – 3/2

/АВ/

