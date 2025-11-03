Оклахома Сити със седма поредна победа в първенството на НБА, Филаделфия и Сан Антонио също постигнаха успех в кръга

Първенство на Националната баскетболна асоциация на Северна Америка (НБА), резултати: Оклахома Сити – Ню Орлиънс 137:106 Бруклин – Филаделфия 105:129 Торонто – Мемфис 117:104 Шарлът – Юта 126:103 Кливланд – Атланта 117:109 Ню Йорк – Чикаго 128:116 Финикс – Сан Антонио 130:118 Лос Анджелис Лейкърс – Маями 130:120 Лидери в отделните дивизии: Източна конференция Атлантическа дивизия: Филаделфия – 5 победи/1 загуба, Ню Йорк – 3/3 Централна дивизия: Чикаго – 5/1, Милуоки и Детройт по 4/2 Югоизточна дивизия: Маями – 3/3, Атланта, Орландо и Шарлът – по 3/4 Западна конференция Северозападна дивизия: Оклахома – 7/0, Портланд – 4/2 Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс – 5/2, Лос Анджелис Клипърс – 3/2 Югозападна дивизия: Сан Антонио – 5/1, Хюстън – 3/2