Дискусия представя практики и системи за финансиране на анимационната индустрия в ЕС

Дискусия на тема „Добри практики и системи за финансиране на анимационната индустрия в ЕС“ ще се състои на 3 ноември в Министерството на културата (МК), информират организаторите.

По думите им от името на МК ще присъства заместник-министър Георги Султанов, от страна на Националния филмов център – изпълнителният директор Петър Тодоров.

„България, макар и с вече демонстриран потенциал в областта на създаването на конкурентна анимационна продукция, остава основно страна подизпълнител. Поради липсата на редица финансови механизми, местните продуценти губят собствеността върху собствената си продукция, за сметка на страни от ЕС, където тези механизми съществуват. Така всички финансови и други ползи от такава анимационна продукция, макар и създадена в България, остава извън страната. Практиката в ЕС показва, че развитието на анимацията като индустрия носи множество допълнителни ползи - значително икономическо развитие, включително регионално развитие, национална реклама и туризъм“, коментират организаторите, сред които е и Асоциацията на българските анимационни продуценти (АБАП).

„С тази информация се надяваме да илюстрираме ясно проблема и да допринесем за разработването на сходни синхронизирани системи за финансиране, които да носят добавена стойност за българската икономика, да привличат инвестиции в страната и да увеличат туристическия поток. Събитието е второ издание, като ще отчетем и вече постигнатия напредък на база на първата дискусия, проведена през 2024 г. Както и при предното издание, целта ни ще е да представим конкретни примери и да определим конкретни действия и решения“, допълват от АБАП.

/ДД