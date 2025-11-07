Подробно търсене

"Тракийски мистерии и владетели“ е проект на Етнографски комплекс Златоград. Снимка: Христина Георгиева
07.11.2025 07:10
 (БТА)

Книгата "Тракийски мистерии и владетели“ на проф. Иван Маразов ще бъде представена днес в Националния пресклуб на БТА в София. 

Книгата е втора по ред от проекта на Етнографски комплекс Златоград за илюстровани издания, свързани с историята по българските земи. Тя е част от трилогия от луксозни илюстровани книги за българската история.

Първият том е "Илюстрована история на Средновековна България“ с автори проф. Николай Овчаров и проф. Пламен Павлов. Трилогията е създадена като популярно четиво за българската история, а образите и битките са пресъздадени през илюстрациите на художниците Марина и Николай Русеви, заяви пред БТА инж. Александър Митушев, управител на Етнографски комплекс Златоград.

Според него тези издания са илюстровани истории, които трябва да бъдат част от семейната библиотека на българина.

/ВБ/

