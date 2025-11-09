Млади джаз таланти изнесоха самостоятелен концерт на Plovdiv Jazz Fest

С джаз концерт на музикалните таланти от "Арт войс център" в компанията на джаз пианиста в Пловдив Иван Гърбачев започна последната вечер на Plovdiv Jazz Fest. Възпитаниците на вокалния педагог Румяна Иванова бяха гости в съпътстващата програма на форума със самостоятелна изява на сцената на Bee Bop Café в града.

По думите на организаторите тези ежегодни концерти имат голямо значение и принос за инициативата да насочат вниманието на публиката към най-младите, запленени от джаза.

На сцената редом с Иван Гърбачев застанаха Ели Хаджидончева, Мария Стойчева, Георги Димкин, Елеонора Разпопова, Александра Тодорова, Катерина Кънева, Магдалена Матеева, Ава Щерева и Деяна Биволарска.

"Джазът като част от това велико изкуство музиката е необходимо да бъде разпознаван, изучаван и изпълняван от децата", каза пред БТА пианистът и композитор Иван Гърбачев преди концерта на младите таланти. Той отбелязва, че за него музиката "е най-великото от всички изкуства, не защото съм музикант, а защото, ако човек се замисли, тя е най-универсалният език и не е човешко изобретение, а съществува навсякъде около нас".

Според Гърбачев е важно всеки млад човек да се запознава с музиката като цяло, защото изкуството, независимо от формата си, развива и изгражда личността по начин, по който нищо друго не е в състояние да направи това. "Джазът е не просто музика – той е начин на мислене. Учи младия човек на свобода и му дава различен поглед върху света", убеден е пианистът. По думите му за младите музиканти това е изключително важно, защото ги поставя в ситуация на активно мислене и развива онази креативност и спонтанност, които са характерни за джазовата музика. "Запознаването с джаза развива въображението, култивира вкус и изгражда творческа личност", отбеляза Иван Гърбачев.

Той е на мнение, че концерти като днешния дават на младите музиканти шанс да почувстват какво е истинската сцена – живото общуване с публиката, тръпката, отговорността. "Когато хората слушат младите в джаза с внимание и уважение, това им дава огромна сила и увереност", каза пианистът.

Гърбачев определя работата с деца като истинска радост. "Те са искрени, отворени и усещат музиката по най-чистия начин. Когато им дадеш свобода и внимание, започват да откриват своя собствен глас. А да станеш свидетел на този момент – когато музиката се превърне в тяхно лично откритие, е най-голямата награда за един преподавател", каза той.

Музикантът разказа, че вече повече от 10 години е част от екипа на Plovdiv Jazz Fest и с радост наблюдава как форумът постепенно се утвърждава като събитие с национално значение. "Фестът вече има своите традиции и предлага невероятни концерти с едни от най-добрите съвременни джаз музиканти от цял свят", посочи Иван Гърбачев и изрази своята благодарност към организаторите Мирослава и Танко Кацарови.

Програмата тази вечер продължава с два емблематични концертa в Дом на културата "Борис Христов". Първо на сцената ще се качат изпълнителите от Zone C, а след тях Plovdiv Jazz Fest ще бъде закрит със световноизвестната американска група Yellowjackets.