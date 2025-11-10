Президентът Румен Радев ще посрещне ливанския си колега Жозеф Аун, който е на официално посещение в България

Президентът Румен Радев ще посрещне своя ливански колега Жозеф Аун, който е на официално посещение в България, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Аун е в страната по покана на Радев, а визитата е в навечерието на 60-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между двете страни, която ще бъде отбелязана догодина.

Перспективите за развитие на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество, партньорството в сферата на високите технологии, иновациите, културата, науката, образованието, отбраната и сигурността, както и теми от регионалния и международен дневен ред се очаква да бъдат във фокуса на разговорите между двамата държавни глави.

От 11:30 часа с официална церемония на пл. „Св. Александър Невски“ президентът Румен Радев ще посрещне Жозеф Аун в България. Държавният глава на Ливан ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин.

В сградата на президентската институция Румен Радев и Жозеф Аун ще проведат среща "на четири очи", след която ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на двете страни. От 13:00 часа в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 Румен Радев и Жозеф Аун ще направят съвместни изявления пред представителите на медиите.

В рамките на официалното посещение на Жозеф Аун са предвидени срещи с представители на изпълнителната и законодателната власт.

Жозеф Аун беше избран за президент през януари. Ливан е пример за религиозна и етническа толерантност в региона на Близкия Изток, отбеляза президентът Румен Радев в поздравителното си писмо. Българският държавен глава изрази увереност, че благодарение на богатия опит на Жозеф Аун страната ще преодолее трудностите и съвременните тежки предизвикателства пред народа на Ливан, както и ще се укрепи ливанската държавност, суверенитет и единство. „Между Република България и Ливанската република съществуват дългогодишни отношения на приятелство, които високо ценим и желаем и занапред да развиваме и задълбочаваме“, посочва президентът Радев и допълва, че със съвместни усилия двустранното сътрудничество може да се надгради в сфери от взаимен интерес.