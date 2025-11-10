Шампионът Оклахома Сити постигна десета победа, Ню Йорк Никс излезе начело в Атлантическата дивизия на НБА

site.btaШампионът Оклахома Сити постигна десета победа, Ню Йорк Никс излезе начело в Атлантическата дивизия на НБА
Срещи от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада:
Мемфис - Оклахома Сити 100:114 Ню Йорк Никс - Бруклин 134:98 Орландо - Бостън 107:111 Филаделфия - Детройт 108:111 Голдън Стейт - Индиана 114:83 Сакраменто - Минесота 117:144 Лидери в отделните дивизии Източна конференция Атлантическа дивизия: Ню Йорк Никс 6 победи/3 загуби, Филаделфия 6/4, Торонто 5/5 Централна дивизия: Детройт 8/2, Кливланд 7/3, Чикаго 6/3 Югоизточна дивизия: Маями 6/4, Атланта 5/5, Орландо 4/6 Западна конференция Северозападна дивизия: Оклахома 10/1, Денвър 7/2, Минесота 6/4 Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 7/3, Голдън Стейт - 6/5, Финикс - 5/5 Югозападна дивизия: Сан Антонио 7/2, Хюстън 6/3, Мемфис 4/7
/ХБ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина