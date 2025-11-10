Подробно търсене

Шампионът Оклахома Сити постигна десета победа, Ню Йорк Никс излезе начело в Атлантическата дивизия на НБА

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Brandon Dill
Ню Йорк,  
10.11.2025 07:45
 (БТА)

Срещи от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада:

Мемфис - Оклахома Сити          100:114
Ню Йорк Никс - Бруклин          134:98
Орландо - Бостън                107:111
Филаделфия - Детройт            108:111
Голдън Стейт - Индиана          114:83
Сакраменто - Минесота           117:144

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Ню Йорк Никс 6 победи/3 загуби, Филаделфия 6/4, Торонто 5/5
Централна дивизия: Детройт 8/2, Кливланд 7/3, Чикаго 6/3
Югоизточна дивизия: Маями 6/4, Атланта 5/5, Орландо 4/6

Западна конференция
Северозападна дивизия: Оклахома 10/1, Денвър 7/2, Минесота 6/4
Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 7/3, Голдън Стейт - 6/5, Финикс - 5/5
Югозападна дивизия: Сан Антонио 7/2, Хюстън 6/3, Мемфис 4/7

