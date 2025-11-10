Турският министър на външните работи Хакан Фидан пристига на посещение в САЩ днес

Подробно търсене

Ваня Накова
Турският министър на външните работи Хакан Фидан, снимка: Markku Ulander/Lehtikuva via AP
10.11.2025 05:48
Турският министър на външните работи Хакан Фидан ще бъде на посещение в Съединените щати днес, съобщи Министерството на външните работи, цитирано от Анадолската агенция.

Според информация, получена от агенцията, Фидан ще проведе срещи за обсъждане на двустранни и регионални въпроси.

Последното посещение на Фидан в САЩ беше през септември, когато той придружи президента Реджеп Тайип Ердоган за участието му в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

