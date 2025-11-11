Унгарско-британският публицист Дейвид Салай спечели наградата "Букър" за романа си "Плът"

Дейвид Салай спечели днес наградата "Букър" за 2025 г. за романа си "Плът", ставайки първият унгарско-британски автор, който печели една от най-престижните награди в англоезичния свят, предаде Ройтерс.

Написана в свободна проза, характеризираща се с краткост и липса на излишни подробности, книгата разказва за мъж, въвлечен в поредица от събития извън неговия контрол в продължение на десетилетия. Тя проследява възхода му от скромно жилище в Унгария до имение на супер богаташ в Лондон.

"Размишление за класите, властта, личната сфера, емиграцията и мъжкото начало романът "Плът" е ярък портрет на един мъж и формиращите го преживявания, които отекват през целия му живот", посочват в изявление организаторите на церемонията по награждаването в Лондон.

В допълнение към паричната награда от 50 000 британски лири (67 000 долара) за победителя и по 2500 британски лири за всеки от финалистите и преводачите, наградата "Букър" носи на притежателите си също голяма популярност сред читателите и ръст в продажбите на книги, отбелязва Ройтерс.