Ключовите фактори за икономически растеж, рисковете и нужните структурни реформи ще бъдат сред темите на форум в София

Форумът Investor Finance Forum, който събира представители на финансовата и инвестиционна общност у нас, ще се състои днес в Интер експо център в София от 10:00 ч., информират организаторите от Investor.bg.

Това е 14-ото издание на форума, който ще бъде открит от председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) Васил Големански. В рамките на шест панела икономисти, инвеститори, представители на регулаторни институции, ръководители на финансови организации и публични компании, експерти ще споделят своя опит и прогнози.

Откриващият панел ще акцентира върху ключовите фактори за икономически растеж, рисковете и нужните структурни реформи. В дискусията ще участват Камен Колчев, председател на Съвета на директорите и главен изпълнителен директор на "ЕЛАНА Финансов Холдинг", Асен Ягодин, изпълнителен директор на "Пощенска банка", Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика, Любомир Дацов от Фискалния съвет.

След панела участниците ще могат да проследят видео разговор с Анализа Усарди, ръководител отдел "Моделиране на развити пазари" в "Амунди" (Amundi), посветен на глобалните тенденции и локалните последици върху пазарите.

Вторият панел "EuroBridge - мост към капиталовите пазари в Европа" ще разгледа възможностите за интеграция и достъп до международни пазари. Сред участниците в него ще бъдат Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса, Каролин Вон Линсинген от "Дойче бьорзе" (Deutsche Börse), Николай Мартинов от "Импетус Капитал" (Impetus Capital), Цветан Алексиев от "Сирма Груп Холдинг", Деница Георгиева от "Шелли груп" (Shelly Group).

В панела "Поглед отблизо към публичните компании на БФБ" ще се включат представители на дружества, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса. Светозар Абрашев ("ИПО Растеж"), Стефан Котоков ("Глобал Гейминг Солюшънс"), Яни Драгов ("Смарт Органик"), Драгомир Иванов ("Хидродженера"), Пелагия Виячева ("Софарма" АД) ще представят финансови резултати, стратегически визии и прогнози на компаниите.

В панела "Финтех и крипто между растеж и регулации" ще бъдат коментирани новите технологии във финансовите услуги и необходимостта от балансирана регулация. Петият панел на форума ще разгледа перспективите пред капиталовите пазари и ще представи класацията на инвестиционните фондове у нас. В дискусията в последния шести панел по темата за инвестиционните стратегии в търсене на доходност ще се включат експерти от фондовото управление и инвестиционните консултации.

В рамките на форума ще бъдат представени и две основни лекции. Георги Колев от "МОНОУТС" ще говори на тема "Пари в движение - логистика на парични средства на прага на еврозоната", а Панайот Пощов от "Карол" (Karoll) ще представи темата "Умното често е скучното - пасивно инвестиране на международни пазари".