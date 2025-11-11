Общинският съвет в Минерални бани ще заседава извънредно, в дневния ред са две точки

Две точки са включени във второто поредно извънредно заседание в рамките на по-малко от една седмица на Общинския съвет в Минерални бани, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Едната докладна влиза в дневния ред за втори път, след като тя беше единствена на насрочената за 5 ноември извънредна сесия на Общинския съвет, която се провали заради липса на кворум.

Докладната касае гласуване на решение от съветниците дали да бъде сезиран Конституционният съд по казус за изземване на компетенции на Общински съвет – Минерални бани от областния управител на Хасково.

Вторият проект за решение е свързан с годишния отчет за състоянието на общинска собственост - нейното управление и резултати от разпоредителни сделки с имоти общинска собственост, извършени през 2024 година.