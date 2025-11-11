Подробно търсене

София Георгиева
Премиерът на Република Молдова Александру Мунтяну ще направи първото си официално задгранично посещение в Румъния на 13 ноември
Сградата на правителството на Република Молдова. Снимка: БТА, София Георгиева
Букурещ,  
11.11.2025 05:38
 (БТА)

Министър-председателят на Република Молдова Александру Мунтяну ще бъде в четвъртък (13 ноември) в Румъния на първото си официално задгранично посещение откакто пое поста, съобщава агенция Аджерпрес.

Мунтяну ще се срещне с румънския си колега Илие Боложан. В прессъобщение на румънското правителство се посочва, че двамата ще обсъдят теми и проекти от общ интерес в настоящия геостратегически контекст и ще дадат съвместна пресконференция.

Посещението на премиера на Република Молдова Александру Мунтяну ще бъде и първата му визита в чужбина, след като той застана начело на правителството в Кишинев, се отбелязва в прессъобщението. В него се припомня, че на следващия ден Република Молдова ще поеме за шест месеца председателството на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

/С-АМ/

