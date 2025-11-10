Броят на безработните в Хърватия е намалял с 9,8 процента през октомври на годишна база, според данни на Хърватската служба по заетостта

В края на октомври тази година 77 825 безработни лица са регистрирани в Хърватската служба по заетостта, което е намаление с 9,8 процента (8444 души) в сравнение с октомври миналата година, показват данни на Службата, публикувани днес и цитирани от ХИНА.

В сравнение със септември броят на безработните се е увеличил с 4,4 на сто или 3266 души.

Според ежедневните данни на Службата, в момента има обявени 16 255 свободни работни места. 26,3 на сто от общия брой безработни получават социални помощи, уточняват от институцията.

През октомври 20 449 лица, или 26,3 процента от общия брой безработни, са получавали обезщетения за безработица. Броят на получателите на помощи се е увеличил с 20,1 процента, или 3425 души, в сравнение със същия месец на 2024 г.