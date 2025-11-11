Виктор Попов открива изложбата си „Водопадът на деветте дракона“ в София

Виктор Попов подрежда изложбата си „Водопадът на деветте дракона“ в концептуалното пространство „Дом“. Експозицията ще бъде открита на 11 ноември и ще продължи до 28-и, съобщават организаторите.

Това е десетата самостоятелна изложба на автора, в която той изследва напрежението между съзерцанието и ускореното темпо на съвременния живот. Заглавието й препраща към реално място в китайската провинция Анхуей – водопад в Жълтата планина, обвит в легенди за девет безсмъртни дракона, отбелязват от екипа.

Животът и творческите години на Виктор Попов в Пекин оказват силно влияние върху неговата визуална естетика и философия. Самият той разказва, че Китай го е научил на две най-важни качества – търпение и съзерцание, без които не би могъл да създава. По думите на Марко Швалбе, създател и куратор на мюнхенския Stroke Art Fair, творчеството на Попов е „визуална алегория за чистота, преданост и съпротива срещу забравата и ускорението – тих бунт срещу скоростта и покана да се спрем и да усетим“, казват още организаторите на изложбата.

Виктор Попов е български оператор и фотограф, който започва пътя си в изкуството след покана от цигуларя Васко Василев за музикален проект в Пекин. Там остава и развива собствен визуален език, вдъхновен от традициите и материалите на Изтока, включително характерната китайска „хартия-кожа“. Изложбата „Водопадът на деветте дракона“ представя този личен синтез между Запада и Изтока, между движение и тишина.

/ВСР