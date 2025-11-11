Асоциацията за инсулт и афазия ще подпише меморандум, с който ще започне програма за изграждане на центрове за речева терапия при афазия

Асоциацията за инсулт и афазия ще подпише меморандум за сътрудничество със Столичната община и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с който ще даде начало на изпълнението на Програмата за изграждане на центрове за речева терапия при афазия (2025– 2030). Това съобщиха от асоциацията.

Програмата е иновативен модел за осигуряване на качествена рехабилитация чрез системата на общинското здравеопазване, а до края на 2025 г. ще заработят първите два центъра – в 12-то и 17-то ДКЦ в София, посочват от асоциацията.

Оттам добавят, че днес България ще отбележи за първи път Националния ден за борба с инсулта с редица събития.

За Световния ден за борба с инсулта – 29 октомври, от асоциацията организираха кампанията #EдноИзречениеЖивот. Целта на инициативата бе да напомни, че разпознаването на първите признаци на инсулт и навременната реакция могат да спасят живот и да предотвратят тежка инвалидизация.