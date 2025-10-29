Всяка минута е важна - акцентът на днешния Световен ден за борба с инсулта е върху животоспасяващото значение на познаването на признаците

Световният ден за борба с инсулта – 29 октомври, се отбелязва от 2006 г. по инициатива на Световната организация за борба с инсулта, с цел да се повиши информираността на международната общност за рисковите фактори за инсулт и действията за предотвратяването му, сочи информация на отдел „Справочна“ в БТА. По данни на Световната организация за борба с инсулта един на всеки четирима души над 25-годишна възраст е застрашен от инсулт. Инсултът е една от главните причини за смърт и инвалидност, но може да бъде предотвратен.

Акцентът на Световния ден за борба с инсулта през 2025 г. е върху животоспасяващото значение на познаването на признаците на инсулт, а темата е „Всяка минута е важна“.

По повод деня от Асоциацията за инсулт и афазия (АИА) организират кампанията #EдноИзречениеЖивот. Целта на инициативата е да напомни, че разпознаването на първите признаци на инсулт и навременната реакция могат да спасят живот и да предотвратят тежка инвалидизация, казват от АИА.

Посланието на инициативата гласи: „Ако някой до вас внезапно не може да говори, не може да се усмихне симетрично или не може да вдигне ръка – това е инсулт – позвънете веднага на 112.“

Разпознай и действай навреме – едно изречение може да промени всичко, допълват организаторите.

През септември председателят на Управителния съвет на АИА инж. Дорина Добрева каза за БТА, че всяка година инсулт получават около 50 хил. българи, пет хиляди от които не преживяват. Тя добави, че долната възрастова граница продължава да пада и хората трябва да се информират как да се предпазят от това социално значимо заболяване и как да се рехабилитират правилно, ако се сблъскат с него.