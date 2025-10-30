Подробно търсене

Баскетболистката на Берое Деана Стояновска: "Тепърва ще показваме най-доброто от себе си"

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
БТА, Стара Загора (30 октомври 2025) Среща от втория по сила европейски клубен турнир по баскетбол за жени - Еврокъп между отборите на Берое (Стара Загора) и полския Шленза (Вроцлав) се играе в зала "Стара Загора"Снимка: кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов (КН)
Стара Загора,  
30.10.2025 21:44
 (БТА)

Баскетболистката на Берое Деана Стояновска коментира пред БТА двубоят срещу Шленза (Вроцлав) от турнира Еврокъп, който завърши с победа за полския тим с 66:99.

"Борихме се до края на срещата. Не изпълнихме напълно указанията на треньорите, но дадохме всичко от себе си, за да направим и покажем най-доброто пред нашата публика в последното ни домакинство. Ние сме млад отбор, но сме амбициозни и тепърва ще показваме най-доброто от себе си", коментира националката на България.

"Поуката от двубоите в Европа е, че трябва да бъдем по-концентрирани във всеки мач и правим стъпки към това. Трябва да бъдем и по-уверени в себе си и като отбор. Участието в Еврокъп ни носи много емоции като хора и като спортисти. Залата е пълна и ни зарежда. Вече мислим и за предстоящите двубои в България, а такива мачове като днешния ни помагат да се изградим като стойностен отбор", каза още Деана Стояновска.

/АД/

