„Джемини 3“ - "новият топ ИИ модел на Америка", който изпреварва конкуренцията и впечатлява дори Сам Олтман

„Гугъл“ (Google) постигна значима преднина в надпреварата за изкуствен интелект (ИИ), след като новият ѝ модел „Джемини 3“ (Gemini 3) излезе начело в над 20 индустриални бенчмарка, изпреварвайки водещите версии на „ОупънЕйАй“ (OpenAI, разработчик на „ЧатДжиПити“ – ChatGPT) и „Антропик“ (Anthropic). Публикуваните резултати показват, че моделът се е представил най-добре в тестове за логика, математика, разпознаване на изображения и експертно знание, а в единствената категория – напреднало кодиране – е останал втори след Клод Сонет 4,5 (Claude Sonnet 4.5).

В своя статия в. „Уолстрийт Джърнъл“ дори нарича новата версия на чатбота – „Следващият топ модел на Америка“. „Джемини 3“, получи признание дори и от главния изпълнителен директор на „ОупънЕйАй“ Сам Олтман, който написа в „Екс“ „Поздравления за „Гугъл“ за „Джемини 3“! Изглежда страхотен модел“.

Служители на „Гугъл“ (Google) описват модела като „поколенчески скок“. Вътрешни тестове (vibe checks) са установили значително по-точни резултати в задачи, включително писане на по-рядко използвани езици като гуджарати, анализ на големи масиви документи и изпълнение на сложни задачи за планиране. Един от най-високите резултати е отчетен в т.нар. „Вендинг Бенч“ (Vending Bench) – симулация, при която моделът управлява вендинг машина, следи инвентар и оптимизира печалбата.

Сред тестовете, на които е бил подложен „Джемини 3“, е разработеният съвместно с българския Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT MathArena Apex, заяви във публикация във своята Фейсбук страница Мартин Вечев – основател на института. Резултатът от теста е част от официалната публикация за представяне на модела, подписана и от главния изпълнителен директор на „Алфабет“ Сундар Пичай, допълва Вечев.

„Джемини 3“ е интегриран още от първия ден в разширената с изкуствен интелект функционалност (AI Mode) на търсачката "Гугъл", като позволява динамично създаване на визуализации и интерактивни обяснения. Това идва на фона на ускорен ръст на потребителската база: след пускането на инструмента за изображения Nano Banana през август месечните потребители на Джемини са се увеличили от 450 млн. на 650 млн.

Успехът на модела съвпада с рекорден период за Alphabet. Пазарната капитализация на компанията достигна 3,6 трилиона долара, надминавайки за първи път от седем години стойността на „Майкрософт“ (Microsoft). Анализатори отбелязват, че това е резултат от преструктуриране на вътрешните екипи по ИИ и по-активното участие на съоснователя Сергей Брин.

На фона на доминацията на „Джемини 3“ конкурентите също реагират бързо. „ОупънЕйАй“ тихомълком пусна нов модел GPT-5.1 Pro, който заменя досегашния GPT-5 Pro за абонатите. Компанията съобщи, че според ранните тестове потребителите „последователно предпочитат“ новата версия, особено при задачи по писане, анализ на данни и бизнес приложения. Подобренията надграждат функциите за персонализация, въведени при GPT-5.1, включително различни стилове и тоналности – от по-емоционални до по-прецизни.

„ОупънЕйАй“ ще запази GPT-5 Pro още 90 дни, преди да бъде изцяло заменен. Анализатори отбелязват, че обновлението идва в момент на нарастваща конкуренция – освен Google, компанията xAI пусна обновен модел Grok, който претендира за водещи резултати в задачи, свързани с емоционална интелигентност и писане.

Въпреки това наблюдатели смятат, че именно „Джемини 3“ в момента задава темпото в сектора на ИИ. „Изглежда, че Google са сред ясните победители в надпреварата“, коментира Майкъл Нейтънсън от „Мофет Нейтънсън“ (MoffettNathanson).