Областният информационен център в Смолян ще представи възможности, предлагани от Европейският съюз на младите хора

Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова
Снимка: кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова (архив)
Смолян,  
22.11.2025 16:09
Областният информационен център (ОИЦ) в Смолян ще представи възможности, предлагани от Европейският съюз на младите хора, съобщиха от ОИЦ.

Събитието на тема "Европа в действие – младите създават бъдещето“ ще се състои на 26 ноември в киносалона на Планетариума в Смолян. Инициативата има за цел да представи по достъпен и интерактивен начин възможностите в сферата на образованието, предприемачеството, културата, доброволчеството и разработването на проекти.

Младежите ще се насърчат да възприемат Европа като партньор в реализирането на своите идеи и мечти с практически сесии, дискусии и обмен на идеи, посочват организаторите.

Във форума ще участват младежки организации от Смолян, Европа Директно Смолян и Младежкия център в Смолян.

Сред основните акценти са „Европа в действие – вдъхновяващо откриване с примери от реализирани младежки проекти“, „Как да превърнеш идеята си в проект?“, „Европейският опит – моят път“. 

През септември експерти от ОИЦ – Смолян представиха пред граждани информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране през 2025 г. по европейските структурни и инвестиционни фондове и европейските фондове за споделено управление. В рамките на изнесената приемна се състояха и безплатни индивидуални консултации с желаещи да финансират идеите си с европейски средства.

