Гръцките пощи обявиха, че закриват повече от 200 от клоновете си на територията на Гърция

Гръцките пощи обявиха, че започвайки от утре (31 октомври) общо 204 от пощенските им клонове на територията на Гърция ще бъдат закрити поетапно, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

По данни на пощенските служби пренасянето на пратки в страната е спаднало с 80 процента за последното десетилетие, което е довело до ситуация, в която разходите за поддържането на клоновете на службата надхвърлят приходите ѝ. С обявеното от пощенските служби решение десетки пощенски клонове, намиращи се както на отдалечени острови като Крит, така и в околностите на столицата Атина, ще бъдат закрити.

Много от кметовете и представителите на местните власти в Гърция изразиха недоволството си от решението, което оставя жителите на десетки населени места без достъп до пощенски услуги. „Няма да позволим затварянето на пощата и няма да приемем това унижение за нашето населено място“, заяви кметът на градчето Тирнавос (Централна Гърция) Стелиос Цикрицис, призовавайки за масово участие в планирани от кметовете на различни населени места демонстрации против закриването на пощенските им клонове.