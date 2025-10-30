Десетото издание на фестивала „Движещо се тяло“ събира във Варна артисти от Чехия, Италия и България

С чешкия спектакъл „Лечение на спомените“ на колектива Pocketart бе открито десетото издание на фестивала „Движещо се тяло“ (Moving Body) във Варна.

В контекста на глобални конфликти, социални сривове и климатични катастрофи, вярваме, че културата е не само инструмент за икономическа и туристическа функция, а и обществена необходимост, каза при откриването на форума организаторката му Искра Проданова. Тя припомни, че за изминалите десет години на сцената на фестивала са се представили над 400 артисти от цял свят. Как се движим по време на катастрофа и накъде изобщо се движим, са въпроси, които оформят не само артистичната програма, но и начина, по който избираме нашите партньори, добави Проданова. По думите ѝ десетото издание на „Движещо се тяло“ поставя въпроса за ролята на тялото и движението като жест на съпротива, памет и грижа.

Тази година варненското събитие събира творци от Чехия, Италия и България, които използват танца като инструмент за диалог с настоящето. Програмата включва спектакли, пърформанси, прожекции и инсталации, които се представят в Градската художествена галерия, „Кампус 90“ и клуб Behemoth.

На 31 октомври в галерията публиката може да види танцовия разказ на италианския хореограф Адриано Болонино „Последното движение на надеждата IV: Очакване“, както и звуковата инсталация In the Darkness, there is a chance to become lost на варненската артистка Искра Проданова, която изследва потенциала на тъмнината. През деня колективът Pocketart ще има танцова работилница в „Кампус 90“, отворена за всички любопитни към съвременния танц и физическия театър.

На 1 ноември от 17:00 ч. в Градската художествена галерия гостува чешкото интерактивно представление Microworlds, в което децата се превръщат в съавтори на движението, светлината и звука. След това Адриано Болонино ще покаже програмата Gli Amanti, вдъхновена от глинената отливка „Влюбените“ на застинали във вечна прегръдка хора при изригването на Везувий през 79 г., както и произведението Come Neve с рокли, изплетени на една кука от пенсионерски клуб в Неапол.

Фестивалът ще завърши на 2 ноември в „Кампус 90“ с прожекция на документалния филм Obsessed with Light, който разказва историята на пионерката на модерния танц Лои Фулър.

„Движещо се тяло“ се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, Министерството на културата и дарения.