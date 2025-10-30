Подробно търсене

Десетото издание на фестивала „Движещо се тяло“ събира във Варна артисти от Чехия, Италия и България

Кореспондент на БТА във Варна Валентина Добринчева
Десетото издание на фестивала „Движещо се тяло“ събира във Варна артисти от Чехия, Италия и България
Десетото издание на фестивала „Движещо се тяло“ събира във Варна артисти от Чехия, Италия и България
С чешкия спектакъл „Лечение на спомените“ се открива десетото издание на фестивала „Движещо се тяло“ (Moving Body) във Варна. На снимката: организаторът на фестивала Искра Проданова. Снимка: кореспондент на БТА във Варна Валентина Добринчева
Варна,  
30.10.2025 21:18
 (БТА)

С чешкия спектакъл „Лечение на спомените“ на колектива Pocketart бе открито десетото издание на фестивала „Движещо се тяло“ (Moving Body) във Варна. 

В контекста на глобални конфликти, социални сривове и климатични катастрофи, вярваме, че културата е не само инструмент за икономическа и туристическа функция, а и обществена необходимост, каза при откриването на форума организаторката му Искра Проданова. Тя припомни, че за изминалите десет години на сцената на фестивала са се представили над 400 артисти от цял свят. Как се движим по време на катастрофа и накъде изобщо се движим, са въпроси, които оформят не само артистичната програма, но и начина, по който избираме нашите партньори, добави Проданова. По думите ѝ десетото издание на „Движещо се тяло“ поставя въпроса за ролята на тялото и движението като жест на съпротива, памет и грижа.

Тази година варненското събитие събира творци от Чехия, Италия и България, които използват танца като инструмент за диалог с настоящето. Програмата включва спектакли, пърформанси, прожекции и инсталации, които се представят в Градската художествена галерия, „Кампус 90“ и клуб Behemoth.

На 31 октомври в галерията публиката може да види танцовия разказ на италианския хореограф Адриано Болонино „Последното движение на надеждата IV: Очакване“, както и звуковата инсталация In the Darkness, there is a chance to become lost на варненската артистка Искра Проданова, която изследва потенциала на тъмнината. През деня колективът Pocketart ще има танцова работилница в „Кампус 90“, отворена за всички любопитни към съвременния танц и физическия театър.

На 1 ноември от 17:00 ч. в Градската художествена галерия гостува чешкото интерактивно представление Microworlds, в което децата се превръщат в съавтори на движението, светлината и звука. След това Адриано Болонино ще покаже програмата Gli Amanti, вдъхновена от глинената отливка „Влюбените“ на застинали във вечна прегръдка хора при изригването на Везувий през 79 г., както и произведението Come Neve с рокли, изплетени на една кука от пенсионерски клуб в Неапол. 

Фестивалът ще завърши на 2 ноември в „Кампус 90“ с прожекция на документалния филм Obsessed with Light, който разказва историята на пионерката на модерния танц Лои Фулър. 

„Движещо се тяло“ се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, Министерството на културата и дарения.

/ЛРМ/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

21.10.2024 15:03

Програма с танцови филми, спектакли и ателиета ще предложи 9-ото издание на фестивала „Движещо се тяло“ във Варна

Седемдесет танцови филма, три ателиета и четири спектакъла ще предложи в програмата си 9-ото издание на фестивала „Движещо се тяло“ във Варна, което продължава от 25 октомври до 3 ноември, съобщават организаторите. Мисия на форума е разглеждането на
17.05.2023 16:12

Фестивалът „Движещо се тяло“ гостува на „Нощно кино“ във Варна

Поредното издание на инициативата „Нощно Кино” ще представи селекция филми от фестивала „Движещо се тяло“, съобщават организаторите от „Артин вижън“.  Специални гости на събитието на 20 май от 21:00 ч. във Фестивалния и конгресен център ще бъдат
06.11.2022 11:19

Фестивалът „Движещо се тяло“ събира хора с различни професии, за да творят заедно

Фестивалът „Движещо се тяло“ среща хора с различни професии и занимания, които творят заедно, каза за БТА артистичният директор на форума Искра Проданова. Тази година е седмото му издание, което предлага във Варна представления, ателиета и филмови

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:00 на 30.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация