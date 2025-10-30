Общинските съветници в Павликени приеха възражението на д-р Ренета Кръстева относно конкурса за управител на общинската болница. На днешното заседание на Общинския съвет в града първа точка от дневния ред беше свързана с избора на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Павликени“ ЕООД след проведен конкурс за длъжността.

В рамките на дебатите беше посочено, че съставът на комисията, която е определила двамата кандидати, не отговаря на вътрешните правила, посочени в наредбата за сформиране на комисия за избор. В комисията не е имало определен секретар, в състава ѝ не е имало магистър по медицина, нито представител на Регионалната здравна инспекция. Според съветниците това е основателна причина класирането да бъде отменено и да бъде определен нов конкурс въз основа на възражението на досегашния титуляр д-р Ренета Кръстева, която в продължение на 16 години е управлявала лечебното заведение.

В днешната сесия съветниците приеха нови правила за определяне на отличието „Спортист на годината“, като в номинациите ще бъде включена нова категория за перспективен млад спортист. Приети са и точки, свързани с актуализацията на капиталовата програма. Предвиждат се и инвестиции за населените места, чрез които ще бъде закупен нов инвентар за обработка на зелените площи и компостирането на органичните отпадъци. Съветниците одобриха и отдаването на общински терен за нуждите на учебната база на Професионалната гимназия за аграрни технологии „Цанко Церковски“ в общинския център.