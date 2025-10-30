С факелно шествие и награждаване на заслужили ученици и ръководители в Казанлък почетоха народните будители

С факелно шествие и награждаване на заслужили ученици и ръководители в Казанлък отбелязаха Деня на народните будители. Шествието поведоха кметът на общината Галина Стоянова и Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан, а в него, по данни на организаторите, се включиха около три хиляди участници от всички детски градини, училища, културни институти и читалища в общината.

В навечерието на 1 ноември искам да благодаря на всички вас – на малките, които носят портретите на казанлъшките и националните будители, на учениците, които носят факлите на светлината на знанието и учението, на техните ръководители, на нашите свещенодеятели и лично на Негово Високопреосвещенство митрополит Киприан, каза в празничното си слово Галина Стоянова. Тя посочи, че с факелното шествие днес те всички са събудили сърцето на Казанлък, което тупти с обич и признателност към всички будители – национални и казанлъшки. Кметът посочи, че да бъдеш будител не значи да будиш с викове, със злоба и омраза. „За да си будител, ти трябват обич към отечеството и хората и светлина, за да осветяваш пътя към една величава идея“, каза тя. Тя призова децата и младежите да вярват в доброто, защото то ни прави щастливи и усмихнати потомци на нашите будители.

От името на Общината кметът отличи митрополит Киприан за неговия личен пример, за участието му в обществения живот и съпричастността му към културните инициативи в града и региона и за духовната грижа към Казанлък. Митрополитът посочи, че вярата, обичта към Отечеството, силата на българското сърце, родена от мъченичество и стоицизъм са темелите на нашия роден дух, дарен ни от Бога. „Прекланяме се пред всички носители на нравствеността, вярата, просвещението и мъдростта. Днес ние ги помним и с трепет споменаваме техните имена и винаги ще ги помним, защото сме българи и ценим достойнството на онова, което са направили“, каза архиереят. Той призова никога да не забравяме думите на Св. Паисий Хилендарски „О, неразумни юроде, поради що се срамиш да се наречеш българин“. Владиката подчерта, че винаги ще се крепим на онези устои, които са ни дали вярата, надеждата и любовта. Той призова „всякога да знаем, че винаги можем да бъдем будители и в съвремието, помнейки миналото и настоявайки в бъдещето“.

Награди бяха връчени и на талантливи деца и ученици за техните високи постижения в различни сфери в национални и международни конкурси.