Ювентус обяви назначението на новия си треньор Лучано Спалети
photo: Lise Åserud/NTB via AP
Торино,  
30.10.2025 21:41
Ювентус назначи Лучано Спалети на поста старши треньор, съобщават от италианския клуб в четвъртък. Грандът от Торино уволни Игор Тудор, под чието ръководство беше записана негативна серия от осем поредни мача без победа във всички турнири.

"Бианконерите" са на седмо място в класирането в Серия А, а 66-годишният Спалети е бивш треньор на Интер Милано, Наполи, Рома и националния отбор на Италия.

Договорът на опитния специалист с Ювентус е за осем месеца. Контрактът ще бъде подновен автоматично с още два сезона, ако отборът се класира за Шампионската лига. 

В сряда Ювентус победи с 3:1 Удинезе под ръководството на временния наставник Масимо Брамбила. "Бианконерите", които не са печелили титлата от 2020 година, смениха последователно Тиаго Мота и Игор Тудор в рамките на само за един сезон. 

В петък Лучано Спалети ще даде пресконференция. 

