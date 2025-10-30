Отглеждането на мексиканския невен, характерен за честванията на Деня на мъртвите, е засегнато от климатичните промени

Световните климатични промени поставят под заплаха отглеждането на символа на Деня на мъртвите – мексиканския невен, съобщава Асошиейтед прес.

Скоро цялo Мексико — от градските улици до гробищата, ще се покрие с оранжевия цвят на мексиканския невен, традиционно свързан с честванията на Деня на мъртвите. Но докато страната се подготвя за празника, производителите на цветето се тревожат за бъдещето на поминъка си.

Причината е, че фермерите, отглеждащи невена, известен още като тагетис, споделят, че реколтата им е силно засегната от проливни дъждове, продължителни суши и други последици от климатичните промени — резултат от изгарянето на изкопаеми горива като газ, петрол и въглища, които предизвикват все по-екстремни метеорологични явления.

Само през тази година производителите съобщават, че са загубили до половината от продукцията си заради наводненията и силните валежи.

„Тази година изгубихме много. Борихме се дори да отгледаме невените. Имаше моменти, в които нямахме пари за необходимите торове“, казва 50-годишната Лусия Ортис.

Оранжевото цвете — символ на празниците, които се отбелязват на 1 и 2 ноември — е известно и като „цветето на мъртвите“. Вярва се, че мексиканският невен свързва света на живите и мъртвите, а ярките му венчелистчета осветяват пътеката, по която душите на покойниците се завръщат към олтарите на своите семейства.

Цветята са и важен източник на доходи за страната. Очаква се през 2025 г. те да донесат на фермерите близо 2,7 милиона долара приходи.

Ортис и семейството ѝ от три десетилетия отглеждат невени в малък парцел в Сочимилко — селски район на юг от Мексико Сити, където все още се използват традиционни земеделски техники и мрежа от канали, прорязващи земите като лабиринт.

Обикновено местните жители засаждат семената на тагетиса през юли и се грижат за растенията до края на дъждовния сезон. Но последователните години на обилни валежи, суша и наводнения правят все по-трудно оцеляването на реколтата.

Според правителствени данни само тази година проливните дъждове, продължили с месеци, са унищожили над 37 000 акра насаждения в страната. При посещение на полетата с невени по-рано този месец кметът на Мексико Сити Клара Бругада съобщи, че близо 2 милиона растения са изложени на риск. Въпреки това тя отбеляза, че производството е достигнало нов рекорд от 6 милиона растения, тъй като фермерите се опитват да отговорят на растящото търсене, въпреки несигурните климатични условия.

Ортис споделя, че прекомерните валежи са довели до поява на вредители, болести и гниене на корените. Тя оценява загубите си на около 30% от реколтата, докато други фермери съобщават за до 50% унищожени насаждения.