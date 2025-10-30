МИНА: Президентът на Черна гора поиска подкрепа от Интерпол в борбата с престъпността и за разследването на произхода на финансови активи

Черна гора продължава да се сблъсква с предизвикателства в борбата с организираната престъпност и корупцията, което остава едно от ключовите изпитания по пътя на страната към присъединяване към ЕС, каза президентът на страната Яков Милатович и поиска подкрепата на Интерпол в борбата с престъпността и за разследването на произхода на финансови активи, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Според прессъобщение от канцеларията на Милатович той се е срещнал вчера в Париж с генералния секретар на Интерпол Валдеси Уркиса.

Уркиза е похвалил усилията на Черна гора за укрепване на институциите и борбата с престъпността, като е подчертал, че Интерпол е готов да предостави допълнителна подкрепа и професионален опит на черногорските власти чрез изграждане на капацитет и обмен на информация.

Милатович повтори, че Черна гора е изправена пред предизвикателства в борбата с организираната престъпност и корупцията, което е едно от ключовите изпитания по пътя на страната към ЕС, се казва в прессъобщението.

„За съжаление, станахме свидетели на случаи, в които лица, които би трябвало да защитават закона, в прокуратурата, полицията и съдебната система, самите те са част от мрежите, които ги сринаха. Ето защо почтеността на хората в системата за сигурност и съдебната система е от решаващо значение. Видяхме колко е важно институциите да останат чисти, силни и устойчиви на злоупотреби“, е подчертал Милатович.

Той е добавил, че това укрепва доверието както на гражданите, така и на партньорите.

Милатович е подчертал, че Черна гора спешно се нуждае от закон срещу мафията и е поискал подкрепата и съдействието на Интерпол при проверката на произхода и наблюдението на активи със съмнителен произход.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)