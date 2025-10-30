Подробно търсене

Самоковско училище отбеляза патронния си празник и откри нов СТЕМ център

Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
В Средно училище „Отец Паисий“ отбелязаха патронния си празник с тържество, посветено на Деня на народните будители - 1 ноември. Слово изнесоха директорът на училището Лиляна Минкова (втората от дясно наляво), кметът на Община Самоков Ангел Джоргов (в средата) и председателят на Съюза на българските учители Янка Такева (втората от ляво надясно), които след това откриха нов СТЕМ център. Снимка: Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
Самоков,  
30.10.2025 20:53
 (БТА)

Самоковското Средно училище „Отец Паисий“ отбеляза тържествено патронния си празник. Гостите се насладиха на програма от стихове, народни танци и песни, посветени на Деня на народните будители – 1 ноември.

Приветствие по случай празника отправи директорът на образователната институция Лиляна Минкова. Тя каза, че водени от заветите на Паисий, искат да възобновят идеята за Часовниковата кула в Самоков. По думите на Минкова будителите са онези учители, които неуморно работят и мотивират децата да учат, будители са и учениците. Посланието на днешния ден е да пазим заветите и да бъдат възродени паметни моменти от миналото, коментира директорът на училището.

Слово изнесе и кметът на общината Ангел Джоргов, който каза, че всички учители са съвременни будители. Той отбеляза, че Лиляна Минкова, нейният екип и педагогическите специалисти издигат училището до едно от най-добрите в цялата страна. Кметът посочи, че е учил в тази институция осем години, а днешното откриване на СТЕМ център е едно ново начало за нови върхове. 

Ася Йотова от Регионалното управление на образованието – Софийска област каза, че това училище е едно от търсените и предпочитани в община Самоков. По думите ѝ новият СТЕМ център ще даде възможност на ученици и родители да развиват все по-добри знания и умения. 

Към поздравилите образователната институция се присъедини и председателят на Синдиката на българските учители към КНСБ Янка Такева. Тя каза, че българската образователна система е с най-добрите технически средства. По думите ѝ няма толкова добре обзаведени училища в страните от Балканите. Такева изтъкна, че страната ни е конкурентоспособна в света и Европа и това се дължи на българските учители. По думите ѝ българските ученици заминават да учат в едни от най-престижните университети в Европа. Няма толкова висок образователен ценз на учители на Стария континент, колкото в България. Всички преподаватели от детската градина и до 12 клас са бакалаври, а 95% от тях имат и магистърска степен. 

Тя награди директора на училището Лиляна Минкова по случай празника и посочи, че 1 ноември е ден, който го има единствено в България и ние трябва да се гордеем с него. 

След тържеството последва и откриване на СТЕМ центъра. Лентата бе прерязана от кмета на общината Ангел Джоргов, Янка Такева и Лиляна Минкова. Водосвет отслужиха местни духовници. 

Обособени са шест помещения в три СТЕМ направления. Част от кабинетите са по природни науки. Те имат високотехнологично оборудване. По време на днешното събитие учениците демонстрираха как работят в тях. 

          

/ЛРМ/

