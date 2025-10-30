Поетът и публицист Георги Константинов и писателят проф. д.ф.н. Симеон Янев са новите лауреати на Националната награда „Чест и слово"

Поетът и публицист Георги Константинов и писателят, белетрист и теоретик проф. д.ф.н. Симеон Янев са новите лауреати на Националната награда за цялостен принос в българската литература, изкуство и култура „Чест и слово“. Церемонията по награждаването на лауреатите се състоя тази вечер в Националния литературен музей (НЛМ) - къща музей „Петко и Пенчо Славейкови”.

„Благодаря за неочаквания, но вълнуващ момент, да получим национална награда „Чест и слово“. Самото име на наградата е награда. Името подсказва, че не всеки човек на перото има честта да служи на словото честно и талантливо. С тази награда, по този благороден начин, се отбелязва моето и на проф. Янев дългогодишно будуване над белия лист“, каза отличеният Георги Константинов.

Водещ на церемонията по награждаването беше съпругата на поета, композитор, вокален изпълнител и публицист Асен Димитров-Феликс - д-р Галина Димитрова.

„Чест и слово“ е един приз, който нямаше да съществува, ако не бяха двама верни приятели – Димитър Янев, спонсор и съучредител на наградата и моят съпруг Асен Димитров – Феликс. Смея да твърдя, че това е най-неангажираната с каквито и да било политически или обществени фактори, награда. Тя не се връчва на състезателен принцип, а се дава на заслужили хора, които са отдали целия си живот в името на словото, изкуството и науката – хората, които трябва да бъдат почетени", каза Димитрова.

Тя допълни, че „по статут наградата се връчва в навечерието на Деня на народните будители и това не е случайно, защото светлината на словото, изкуството и родолюбието е от Бога и за хората."

„Днес тази светлина ни е жизнено необходима и са безценни онези, които я пазят и даряват на другите. Такива са нашите лауреати - поетът и публицист Георги Константинов и проф. д.ф.н. Симеон Янев", каза още Димитрова.

От името на директора на НЛМ Атанас Капралов, заместник-директорът на музея Соня Кирицова каза, че в „навечерието на светлия празник – Деня на народните будители, се радвам от сърце, че НЛМ е мястото, където се случи едно много съзидателно и красиво културно събитие".

Преди награждаването актьорът Симеон Владов прочете откъс от „Предчувствието“ (Из първата книга с разкази на Симеон Янев „Но преди да изляза на ринга“, написана през 1970 г.), а в изпълнение на Румен Спасов прозвуча песента „Колхида“ по текст на Георги Константинов.

„Бих определила наградата „Чест и слово“ като алтернативна награда. Тя няма нищо общо с институционалните награди, които се раздават днес. Спрямо тази награда не можем да имаме никакво вътрешно съпротивление", отбеляза проф. Светлана Стойчева-Андерсон, която връчи отличията на лауреатите.

Освен с наградата „Чест и слово“ Георги Константинов и проф. Симеон Янев бяха отличени от генерал-майор Нонка Матова с почетни грамоти от името на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“.

„Грамотата се дава за цялостен принос към българската култура и литература, за заслуги в българската словесност и националния литературен процес“, уточни Матова.

След награждаването Георги Константинов прочете част от своите стихотворения, сред които: „Не съвсем", „Есенна усмивка" и „Миг като вечност", а проф. Янев прочете откъс от своя роман „Биография на мъртвия век", който той определи като „най-важното дело на моя живот".

Церемонията по официалното награждаване завърши с песента „Елени в житата" по текст на Георги Константинов, в изпълнение на Румен Спасов.