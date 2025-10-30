Кирил Вълчев: “Златен век” е знак за значимия принос на БТА в развитието и популяризирането на българската култура

Благодаря за почетния знак „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики – златен, който приемам като знак за значимия принос на Българската телеграфна агенция (БТА) в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство, която в мотивите за наградата е определена като съвременен модел на национална медия и е подчертан трайния знак в културното пространство и дигиталното наследство на страната ни на създадения от БТА изцяло българския шрифт ЛИК, който се използва и от Министерството на културата, написа генералният директор на БТА Кирил Вълчев до министерството от Болград, Украйна, където е за организирани от агенцията събития по повод Деня на бесарабските българи. Както БТА съобщи, днес Министерството на културата отличи 36 творци, артисти, читалищни и научни дейци от различни области на изкуствата за техния принос в развитието на българската култура и духовност с награда "Златен век" по случай Деня на народните будители - 1 ноември. Сред тях е и генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

“Паричната сума към наградата бих искал да остане в бюджета на Министерството на културата, което подпомогна през тази година излизането на английски, френски и немски език на броя на списание ЛИК, посветен на 90-ата годишнина на Кристо и Жан-Клод, като се надявам министерството да продължи да подпомага развитието на емблематичното българско списание за култура”, допълва Вълчев.

Той отбелязва, че БТА има 127 годишна история в защитаването и популяризиране на националните традиции и култура, включително в осигуряването на информация за живота на българите, живеещи извън границите на Република България. “Именно заради участието ми в организираните от агенцията събития в Тараклия в Молдова и Измаил, Болград, Вайсал и Одеса в Украйна за отбелязването на Деня на бесарабските българи - 29 октомври, не мога да получа знака за това признание за БТА на церемонията в навечерието на Деня на народните будители - 1 ноември”, пише Вълчев.

Според него Министерството на културата също показва съпричастност към мисията на националните пресклубове с постоянни кореспонденти на БТА в Тараклия и Одеса с присъствието на заместник-министъра на културата Ашот Казарян на концертите с безвъзмездното участие на Илия Луков и танцови състави на бесарабски българи по инициатива на БТА с подкрепа за организацията от българските дипломатически представителства.

“Този знак е важен за БТА в годината, в която отбелязваме 60 години от първия брой на списанието за литература, изкуство и култура ЛИК, чието ежемесечно излизане възстановихме през 2022 г. А наименованието на списанието стана и име - освен на шрифта, и на новата редакция и рубрика за знание и култура ЛИК, създадена през 2021 г. А с оглед системно получаване на материали с отстъпени на БТА авторски права от организации в културата, образованието и науката редакция ЛИК има близо 200 договора с културни институции, неправителствени организации, университети и др.”, пише генералният директор на БТА.

“Нареждането на името ми след тези на актьора Руси Чанев, естрадната певица Йорданка Христова, оперната певица Веселина Кацарова, писателката Здравка Евтимова, поетесата Маргарита Петкова, археолога доц. Христо Попов и още големи имена в българската култура със сигурност щеше да зарадва покойния ми баща инж. Александър Вълчев, който като един от основателите на Националния политехнически музей и Българския национален комитет на Световния съвет на музеите ИКОМ през октомври 2011 г. също получи “Златен век” от Министерството на културата. Но в моя случай името ми е само едно от многото в БТА, които според силите си допринасят за утвърждаването на свободното слово и културната идентичност на България”, подчертава Кирил Вълчев.

