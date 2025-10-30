С празничен концерт гимназията „Джон Атанасов“ в Търговище отбеляза 55 години от създаването си

С празничен концерт Професионалната гимназия по икономическа информатика (ПГИИ) „Джон Атанасов“ в Търговище отбеляза 55-ата годишнина от създаването си. В навечерието на Деня на народните будители и под мотото „Мост между миналото и бъдещето“ екипът на училището преплете истории от първите години на учебното заведения, очерта постигнатото и отправи послания към идните поколения гимназисти. 55 години са времето, в което ПГИИ „Джон Атанасов“ се превърна в символ на постоянство, технологичен напредък и уважение към знанието, отбелязаха при откриването водещите на концерта – възпитанички на учебното заведение.

Видеообръщения с поздравителни думи отправиха Георги Николов, Елена Стефанова, Марина Петрова, отдали десетилетия от своя професионален път на гимназията по икономическа информатика. Значими уроци, усвоени още на ученическата банка в училището, споделиха бивши възпитаници на ПГИИ. В презентация бяха представени и част от успехите на учениците на учебното заведение.

На видеостена бе прожектиран клип с вдъхновяващи думи на патрона на училището – Джон Атанасов. Кратък етюд, придружен от презентация на архивни снимки, припомни как в малка стая, с шум от пишещи машини и с аромат на мастило се заражда днешното училище. Припомнена в акценти бе и историята на гимназията от икономически техникум „Титко Черноколев“ през 1970 г.

С годините училището расте, утвърждава се и се развива. През 1989 г. то прави решителна крачка към новото време, превръщайки се в първия техникум по икономическа информатика в България. За екипа тогава това е промяна на мисленето и посоката, това е и смело сливане между икономиката и технологиите – знание, което подготвя младите за света на бъдещето. През 2003 г. училището приема името на Джон Атанасов – човека, изобретил компютъра, а името му става символ, вдъхновение и отговорност.

Представители на институции уважиха с присъствието си годишнината на ПГИИ. Началникът на Регионалното управление по образованието Елка Станчева подчерта устойчивостта на гимназията в забързания ход на времето и технологиите. „Обликът на едно училище се определя не просто от сградата и материалната база, а и от учителите, които стоят зад всяка инициатива, и от учениците, които вдъхват живот на идеите“, каза тя. Станчева изтъкна, приемайки предизвикателствата на времето, в което живеем, екипът на ПГИИ изгражда от учениците истински лидери, млади хора, готови за реалния трудов пазар и за новите технологични хоризонти пред тях.

Кметът на Търговище Дарин Димитров изказа благодарност към всички бивши учители и ръководители на гимназията за стабилната основа, положена в годините. Той отчете, че педагозите днес имат трудната задача да подготвят младежите така, че достойно да могат посрещат предизвикателствата на всеки следващ ден. Към гимназистите се обърна с апела да не се притесняват от трудностите, а да противостоят на тях със сила, знания и високи умения.

В приветствието си директорът на ПГИИ „Джон Атанасов“ – Търговище Виолета Вичева - Иванова изрази уважението си към колегията учители, отдавали и отдаващи своето вдъхновение, в образователния процес. Нашата гимназия вече повече от половин век следва пътя на знанието, новаторството и човечността, каза тя и добави, че пет десетилетия поколения учители изграждат личности, а поколения ученици се гордеят с името на своето училище. По думите ѝ днес училището е символ на традиция и иновация, на образование, което съчетава ценности и минало с уменията на бъдещето.

В танцово-музикалната програма на концерта участваха възпитаници на Вокално студио „Ритъм“, на Школата за модерен балет „Вега“ и на Представителния детско- юношески фолклорен ансамбъл „Шарено герданче“.