Земеделското министерство иска мнението на хората по концепция на Закон за сдружаване в земеделието

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува за обществено обсъждане въпросник по концепция за изработване на проект на Закон за сдружаване в земеделието, съобщава ведомството.

Чрез обществената консултация всички заинтересовани страни, сред които организации на производители, преработватели, браншови асоциации, академични среди и граждани ще могат да представят своите предложения и коментари по концепцията. Консултациите не заместват обществените обсъждания по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове, които ще се проведат в процеса по изготвяне на самия проект на закон. Обществената консултация е част от процеса по изготвяне на предварителна оценка на въздействието и ще продължи до приключване на етапа на оценка и сравнение на вариантите, както по количествено, така и по качествено измерение на значимите икономически, социални и екологични ефекти.



Въпросникът е публикуван на Портала за обществени консултации и на официалната интернет страница на МЗХ. Срокът за представяне на становища е до 1 декември 2025 г.