Осигуряване на непрекъсваемост на процесите в бургаската рафинерия изтъкна като основна цел и задача икономическият министър Петър Дилов

Нашата основна цел и амбиция е да осигурим непрекъсваемост на процесите, защото бургаската рафинерия осигурява 80 процента от горивата на българския пазар, каза днес министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов в предаването на бТВ "Защо, господин министър". За нас е изключително важно на първо време тя да продължи своето функциониране. В бъдеще, за да бъдат избегнати санкциите, би могло да се премине към промяна на собствеността, но не това е нашата цел, допълни той.

Според Дилов възможността особеният управител да продава активите на дружеството би била много далеч във времето и заяви, че този етап не се предвижда продажба. Той изтъкна, че оценката на стойността на този актив ще отнеме най-вероятно повече от 12 месеца.

Министърът смята, че продажбата би била осъществена със съгласието на "Лукойл". Смятам, че това ще бъде осъществено със съгласието на "Лукойл", защото и те биха имали интерес, както в момента рафинерията да продължи да функционира, както и след това една евентуална продажба да бъде осъществена и съответно те да могат да получат средствата от тази продажба, посочи министър Дилов.

За възможността Българският енергиен холдинг да купи "Лукойл" министър Дилов каза, че тази хипотеза му се струва добре дошла, защото това би означавало повече приходи в бюджета. Но на този етап това не стои на дневен ред, още повече пред Министерския съвет. За нас е важно да осъществим непрекъсваемост на процесите, отново повтори икономическият министър.

По отношение на действията на правителство във връзка с предстоящото влизане в сила на санкциите на САЩ срещу "Лукойл", министърът напомни, че първата полезна стъпка вече е направена, защото измененията в закона са съгласувани както с Европейската комисия, така и с нашите американски партньори и сега следва да бъде определена фигурата на особения управител, който се назначава от Министерския съвет. Когато влезе в управлението, той трябва да гарантира, че няма да отиват средства към Русия, посочи министърът и добави, че на този етап все още не се обсъждат имена на кандидати за управител.

България е поискала от Съединените американски щати изключение от санкциите за "Лукойл" за продължаване функционирането на рафинерията, каза Дилов и допълни, че е напълно сигурен, че ние ще я получим. Защото, ако погледнем глобално на нещата, ние нито сме санкционирани, за нас Съединените щати са стратегически партньор, както и ние за тях. И де факто санкциите не са насочени нито към България, нито към Европа. Санкциите целят прекратяване на един военен конфликт, посочи икономическият министър. Той посочи, че поисканата дерогация е до евентуално промяна на собствеността, а отговор на искането се очаква, след като бъде назначен особеният управител.

Последните нормативни промени, свързани с фигурата на особения управител, са направени, за да може да бъде осигурена непрекъсваемост на процесите и законодателството да отговаря на определени критерии, за да може да бъде получена дерогация от санкциите срещу "Лукойл", наложени от американската администрация, посочи Дилов. Министърът каза, че особеният управител ще влезе в управлението на компанията и допълни, че нормативните промени са били необходими поради няколко обстоятелства. "Първо, фигурата на особен управител беше въведена през 2022 година, когато ситуацията беше коренно различна. Тогава беше забранено рафинерията да работи с руски нефт. Докато сега санкциите са наложени, за да не се насочват парични потоци към Русия, за да може евентуално да бъде направен натиск, за да спре военният конфликт", обясни министърът.

Той изтъкна, че в първия вариант на закона функциите на особения управител са били ограничени до това да управлява компанията. Докато сега те са разширени, защото тази компания, освен самата рафинерия, управлява също така и складове, и бензиностанции, каза министърът. За нас е важно да функционира цялото портфолио на компанията, подчерта Дилов.

Министърът каза, че няма да има криза с горивата в България. Предприети са абсолютно всички мерки, за да бъдат осигурени горива на българския пазар. Колкото до цените на международния пазар, наблюдават се минимални намаления на цените на нефта, така че със сигурност не очакваме нито криза, нито значителни увеличения на цените, посочи министър Дилов.