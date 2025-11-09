В БТА са публикувани 1550 новини за български фолклорни състави в чужбина за четири години, каза генералният директор Кирил Вълчев

Вече сте видими в България – 1550 новини, свързани с български фолклорни състави, са публикувани в сайта на БТА за четири години. Това означава, че всеки календарен ден средно е имало по една новина от български фолклорен състав в чужбина. Това каза генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев по време на закриването на Четвъртата творческа среща и семинар на ръководителите на български фолклорни състави от чужбина в София. Той благодари на Радослава Недялкова и на Анита Екенова за поканата.

Вълчев отбеляза, че първата новина в рубриката "БГ Свят" на БТА е публикувана на 2 ноември 2021 г. и е със заглавие: Ансамбъл "Пирин" от град Бърно отбеляза своята 20-годишнина. Цитирайки статистика, генералният директор посочи, че през 2021 г. в рубриката "БГ Свят" са публикувани девет новини, през 2022 г. – 127 новини, през 2023 г. – 215 новини, през 2024 г. – 425 новини, а през 2025 г., която още не е завършила, са 774 новини.

Нашите хора в "БГ Свят" – специалната рубрика за българите в чужбина, в която работят шестима човека – четирима в София и двама кореспонденти в държави със стари български общности (Украйна и Молдова) поддържат връзка с около 370 български фолклорни състави в чужбина, заяви Кирил Вълчев. Той се обърна към Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, че само за тях новините са 105. Вълчев коментира, че това вероятно вече се е променило, защото Анжела Георгиева продължава да отразява тази среща.

За десетия пътуващ събор "На мегдана на другата България" имаме 115 публикации, 20 от които от самите фестивални дни. С ваша помощ можем да се опитаме догодина, на следващия събор в Мюнхен, да ги удвоим, допълни той.

Кирил Вълчев каза също, че трябва да се избере подходящ момент за издаване на специален брой на списание ЛИК – месечното периодично издание на БТА, който да бъде посветен на българските фолклорни състави от чужбина. "Този брой трябва да е достатъчно изчерпателен и да се получи по естествен начин, като натрупаме представяния на всички състави, с които поддържаме връзка в "БГ Свят", добави той.

Според него на рубриката "БГ Свят" може да се гледа като възможност не само за връзка на българите извън България с българите в България, а като възможност за връзка на българите по света помежду им.

Много би ми се искало, макар че зная, че полагате усилия - в тази среща да присъства представител на състав от Украинска Бесарабия, посочи Вълчев и добави, че буквално се връща от Одеса, Измаил, Вайсал, Боград – райони, в които живеят по официални статистики около 160 хиляди българи. Там има цели български селища такива, каквито тук, в България вече позабравихме, че е възможно да има, с 105 – 110 хиляди жители българи, коментира той, като поясни, че всички те имат фолклорни състави. По думите му подобно е положението в Молдова, там центърът е Тараклия, но има много селища също с български фолклорни състави.

За мен изглежда голямо предизвикателство как да се съберем всички заедно и как догодина "На мегдана на другата България" да има повече състави от места с традиционни български общности. Тук слагам и Босилеград, Цариброд, така наречените Западни покрайнини, но защо не и Република Северна Македония, тези, които се самоопределят като българи, и още Косово, Албания и така нататък. Това наистина е предизвикателство, заяви Кирил Вълчев.

Той припомни, че две поредни години по повод Деня на бесарабските българи (29 октомври) БТА организира в Бесарабия концерти с български народен изпълнител. Миналата година беше Деси Добрева, която изнесе концерт в Одеса, тази година – Илия Луков, който изнесе концерти в Молдова и Украйна, догодина по подобен начин планираме концерти с Гуна Иванова. Това е голям жест от всички тях, защото го правят безвъзмездно, а те са големи изпълнители с високи хонорари, каза Вълчев и допълни, че БТА поема организацията по пътуването им и се оказва, че няма нужда да водят от България нито танцьори, нито музиканти, защото на концертите им се събират не десетки, а стотици бесарабски българи в народни носии и танцуват на песните, които изпълняват, макар често пъти тези концерти да са прекъсвани от въздушни тревоги в Украйна.

Специални благодарности изказвам към Радослава Недялкова, за която от БТА научавам, че по време на Четвъртата творческа среща и семинар на ръководителите на български фолклорни състави в чужбина е подчертала основната и безценна роля на медиите, без които няма как да се обменя информация. Много мило е определила БТА като "надежден партньор, не само за големите прояви, а и за всичко, което се случва със съставите през останалото време", допълни още Кирил Вълчев. По думите му в свят, в който най-модерният израз в момента е изкуствен интелект, точно тази работа, която вършат те и колегите от БТА е пример, че без естествения интелект има неща, които не могат да съществуват.

Няма как да не изброя имената на хората, които влагат душата си в това, което правят. Това е екипът на "БГ Свят": Анжела Георгиева, Ива Ваташка, Йоана Кръстева, Валерия Скорич, Ирина Богоева от Тараклия и Светлана Драгнева от Одеса. Те заслужават вашите аплодисменти. На Анжела благодаря специално, че подготви статистиката, която ви цитирах тази вечер, за да ни покаже, че сте наистина високо оценени, отбеляза Вълчев.

На финала на своето слово Кирил Вълчев каза, че нещата в журналистиката напомнят много на хорàта – трябва душа, освен разум и физическо присъствие. И най-вече: хорà без хора няма.