Домакинът на единадесетия събор "На мегдана на другата България" отправи покана към Кирил Вълчев и БТА за официално медийно партньорство

Домакинът на 11-тото издание на събора "На мегдана на другата България" Пламен Петров отправи към Кирил Вълчев и БТА официална покана за медийно партньорство. На снимката (от ляво надясно): Пламен Петров от Мюнхен, Анжела Георгиева и Кирил Вълчев. Снимка: Анжела Георгиева/БТА
София,  
09.11.2025 22:00
 (БТА)

По време на Четвъртата творческа среща на ръководителите на български фолклорни състави в чужбина ръководителят на Танцов ансамбъл "Лазарка" и домакин на 11-тото издание на събора "На мегдана на другата България" Пламен Петров отправи към генералния директор на БТА Кирил Вълчев официална покана Българската телеграфна агенция да стане медиен партньор на предстоящия фолклорен форум в Мюнхен, който ще бъде организиран между 15 и 17 май 2026 г.

"В отговор на доброто партньорство, ще използвам днешното събитие, за да отправя от мое име и от името на моите танцьори, към Вас господин Вълчев БТА да стане официален медиен партньор на предстоящото 11-то издание на пътуващия събор "На мегдана на другата България" в Мюнхен", каза Петров и връчи на Кирил Вълчев календар за 2026 г. с визията на предстоящия събор и му пожела да си отбележи датите, на които ще се срещнат в сърцето на Бавария. 

По-рано в своето приветствие към участниците в Четвъртата творческа среща и семинар на ръководителите на българските фолклорни състави в чужбина Вълчев отбеляза, че за десетото издание "На мегдана на другата България" са публикувани 115 статии. С ваша помощ можем да се опитаме догодина, на следващия събор в Мюнхен, да ги удвоим, коментира той.

Четвъртата творческа среща, организирана от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, се състоя между 7 и 9 ноември в София. 

Тази година в срещата участваха представители на 57 български танцови състави и хорове от 18 различни държави – Австрия, Англия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Швеция, Испания, Италия, Кипър, Нидерландия, Норвегия, Полша, САЩ, Северна Ирландия, Украйна, Унгария и Франция.

 

/БИ/

Свързани новини

09.11.2025 21:30

В БТА са публикувани 1550 новини за български фолклорни състави в чужбина за четири години, каза генералният директор Кирил Вълчев

Много съм благодарен на госпожа Радослава Недялкова и на госпожа Анита Екенова, че ме поканиха в края на тази среща, тъй като нямах възможност да участвам в началото. Тук съм за да ви кажа колко вече сте видими в България – 1550 новини, свързани с български фолклорни състави са публикувани в сайта на БТА за 4 години. Това означава, че всеки календарен ден средно е имало по една новина от български фолклорен състав в чужбина. С тези генералният директор Кирил Вълчев започна словото си, по време на закриването на Четвъртата творческа среща и семинар на ръководителите на български фолклорни състави от чужбина, което се състоя днес в комплекс "Царско село" в София.
09.11.2025 18:31

Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина представи проекта си за дигитален каталог от популярни хора и танци

Проектът на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина (АБФСЧ) - "Създаване на дигитален каталог от популярни хорà и танци в помощ на преподаването им на българските общности зад граница" бе представен, като част от програмата на Четвъртата творческа среща и семинар на ръководителите на българските фолклорни състави в чужбина в София.
09.11.2025 17:14

Режисьорът Кристиян Георгиев пред БТА: Заснемането на филма "Другата България" беше едновременно откритие и вдъхновение

За мен заснемането на филма "Другата България" беше едновременно откритие и вдъхновение, защото преди този проект нямах никакъв реален контакт с хората, които поддържат жив българския фолклор зад граница. Това каза в интервю за рубриката "БГ Свят" на БТА Кристиян Георгиев, режисьор на документалния филм, с който днес ще бъде закрита Четвъртата творческа среща и семинар на ръководителите на български фолклорни състави в чужбина.
09.11.2025 17:00

Антоанета Асенова – Данова изнесе теоретична и практическа лекция на тема "Забраждане в Пиринска област – сценично и в ежедневието"

Антоанета Асенова – Данова изнесе пред участниците в Четвъртата творческа среща и семинар на ръководителите на български фолклорни състави в чужбина теоретична и практическа лекция на тема "Забраждане в Пиринска област – сценично и в ежедневието".
09.11.2025 16:07

С премиера на документалния филм "Другата България" ще бъде закрита Четвъртата среща на ръководителите на български фолклорни състави в чужбина

Документалният филм "Другата България", реализиран като проект на студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов", ще бъде представен днес, 9 ноември, в София. Филмовата премиера е част от програмата на Четвъртата среща на ръководителите на български фолклорни състави в чужбина, която се организира от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина.
09.11.2025 16:03

Милена Милотинова пред БТА: Хорото е част от нас – магия, която ни събира по света

Фолклорът е това, което е съхранило българския дух през вековете. Хорото е част от нас, от нашата същност – магия, която ни събира, независимо къде се намираме по света. И това чувства за общност и заедност се усеща дори от чужденците – те го възприемат, макар и неосъзнато. Това разказа в интервю за рубриката „БГ Свят“ на БТА режисьорът Милена Милотинова, автор на документалния филм "Магията на българското хоро".

