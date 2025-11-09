Домакинът на единадесетия събор "На мегдана на другата България" отправи покана към Кирил Вълчев и БТА за официално медийно партньорство

По време на Четвъртата творческа среща на ръководителите на български фолклорни състави в чужбина ръководителят на Танцов ансамбъл "Лазарка" и домакин на 11-тото издание на събора "На мегдана на другата България" Пламен Петров отправи към генералния директор на БТА Кирил Вълчев официална покана Българската телеграфна агенция да стане медиен партньор на предстоящия фолклорен форум в Мюнхен, който ще бъде организиран между 15 и 17 май 2026 г.

"В отговор на доброто партньорство, ще използвам днешното събитие, за да отправя от мое име и от името на моите танцьори, към Вас господин Вълчев БТА да стане официален медиен партньор на предстоящото 11-то издание на пътуващия събор "На мегдана на другата България" в Мюнхен", каза Петров и връчи на Кирил Вълчев календар за 2026 г. с визията на предстоящия събор и му пожела да си отбележи датите, на които ще се срещнат в сърцето на Бавария.

По-рано в своето приветствие към участниците в Четвъртата творческа среща и семинар на ръководителите на българските фолклорни състави в чужбина Вълчев отбеляза, че за десетото издание "На мегдана на другата България" са публикувани 115 статии. С ваша помощ можем да се опитаме догодина, на следващия събор в Мюнхен, да ги удвоим, коментира той.

Четвъртата творческа среща, организирана от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, се състоя между 7 и 9 ноември в София.

Тази година в срещата участваха представители на 57 български танцови състави и хорове от 18 различни държави – Австрия, Англия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Швеция, Испания, Италия, Кипър, Нидерландия, Норвегия, Полша, САЩ, Северна Ирландия, Украйна, Унгария и Франция.