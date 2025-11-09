С премиера на документалния филм "Другата България" ще бъде закрита Четвъртата среща на ръководителите на български фолклорни състави в чужбина

Документалният филм "Другата България", реализиран като проект на студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов", ще бъде представен днес, 9 ноември, в София. Филмовата премиера е част от програмата на Четвъртата среща на ръководителите на български фолклорни състави в чужбина, която се организира от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина.

Режисьорът на филма Кристиян Георгиев разказа, че всичко, свързано с документалния филм е започнало като част от проект, свързан с програмата "Еразъм": "Първоначално задачата и идеята ни беше да заснемем кратък видеоклип, който да отразява десетото издание на събора "На мегдана на другата България", с времето обаче любопитството ни към това събитие и към хората, които го създават се задълбочи и постепенно идеята се разрасна и се превърна в документален филм“.

Той допълни още, че екипът зад филма е "малък, но сплотен". Оператор е Кристина Боянова, Томас Цанов е режисьор, Николай Димитров - монтаж, а Кристиян Георгиев е режисьор на "Другата България".

Както БТА писа, Четвъртата творческа среща, организирана от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, беше официално открита на 7 ноември 2025 г. в Нов български университет.

Тази година в срещата участват представители на 57 български танцови състави и хорове от 18 различни държави – Австрия, Англия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Швеция, Испания, Италия, Кипър, Нидерландия, Норвегия, Полша, САЩ, Северна Ирландия, Украйна, Унгария и Франция.