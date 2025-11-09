Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина представи проекта си за дигитален каталог от популярни хора и танци

Проектът на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина (АБФСЧ) - "Създаване на дигитален каталог от популярни хора и танци в помощ на преподаването им на българските общности зад граница" бе представен, като част от програмата на Четвъртата творческа среща и семинар на ръководителите на българските фолклорни състави в чужбина в София.

"През 2024 година, като първи пилотен опит, нашата асоциация реши да кандидатства по проект на Национален фонд "Култура". Идеята дойде от Пламен Петков и беше насочена към създаване на сборник с хора, адаптиран към начина, по който провеждаме обучението във фолклорните състави в чужбина", разказа председателят на АБФСЧ Радослава Недялкова и допълни, че една година по-късно можем да се поздравим с реализиран проект, в който са включени 11 записани хора и техни вариации.

Недялкова посочи, че в екипа зад проекта са участвали още Антоанета Асенова, Юлия Попчева, Ивелина Йонова и Пламен Петков.

Ръководителят на танцов ансамбъл "Лазарка" от Мюнхен, Германия, Пламен Петков изказа благодарност към всички, подкрепили инициативата. Той отбеляза, че за тях е било важно да направят първи проект, с който да започнат да пишат историята си, и то с най-близката до всички крачка – хората. Идеята ни е да съберем хора от различни области на България, да ги обединим, да се разучават от всички и да могат да се изиграят по време на събора догодина (ред. бел. – 11-ото издание на пътуващия събор "На мегдана на другата България", който ще се състои през май 2026 г. в Мюнхен), а и на съборите занапред, обясни той.

Антоанета Асенова, заместник-директор на Националното училище за танцово изкуство в София, сподели, че за нея е било чест да се включи в проекта, и изказа благодарност към АБФСЧ и неговите инициатори. "Сложно беше като идея и като реализация. Не успяхме да обхванем толкова, колкото искахме, но обещавам, че нашата цел е създаването на продукт, който дава насоки от А до Я за начинаещите групи, където няма как да се представи цялостна методология на преподаване и заучаване", посочи Асенова.

Нейните думи допълни гл. ас. д-р Юлия Попчева от Института по етнология и фолклористика с етнографски музей към Българската академия на науките. Тя отбеляза, че най-голямото предизвикателство се е оказал фактът, че за разлика от фолклорните формации в България, които могат да бъдат квалифицирани и подредени в определени рамки, при българските състави в чужбина това не е толкова лесно, макар да е необходимо.

В края на представянето Радослава Недялкова съобщи, че дигиталният каталог ще бъде представен пилотно в пет европейски града през ноември и декември.

Четвъртата творческа среща, организирана от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, беше официално открита на 7 ноември в Нов български университет.

Тази година в срещата участват представители на 57 български танцови състави и хорове от 18 различни държави – Австрия, Англия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Швеция, Испания, Италия, Кипър, Нидерландия, Норвегия, Полша, САЩ, Северна Ирландия, Украйна, Унгария и Франция.