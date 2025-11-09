Предложеното от МВФ преструктуриране на дълговете на Сенегал е позор за страната, заяви премиерът Усман Сонко

Международният валутен фонд (МВФ) настоява Сенегал да преструктурира дълга си, но западноафриканската страна е против подобна стъпка, защото би представлявала "позор", заяви сенегалският премиер Усман Сонко по време на митинг в столицата Дакар, информира Ройтерс.

МВФ приключи в четвъртък мисията си в Сенегал без да бъде постигнато споразумение за нова програма за отпускане на заеми за страната. Фондът замрази миналата година предишната програма за Сенегал в размер на 1,8 милиарда долара, след като новото правителство в Дакар обвини предишните управляващи в укриване на реалните данни за дълговете на страната. Оттогава задълженията на Сенегал са нараснали с над 11 милиарда долара.

МВФ, говорител на премиера Сонко и говорител на министерството на финансите на Сенегал не отговориха на молбата за коментар по въпроса от страна на Ройтерс.

Президентът Басиру Диомайе Файе по-рано обвини за кризата със скритите дългове своя предшественик на поста Маки Сал, а Сонко повтори тази позиция на митинг на управляващата партия "Африкански патриоти на Сенегал за труд, етика и братство" (ПАСТЕФ).

"Това, което МВФ предлага, е преструктуриране на тези огромни дългове, с които партията на Маки Сал ни е натоварила", каза той и добави: "Казахме на нашите партньори, че не искаме преструктуриране, защото това би било позор за Сенегал."

"Това би означавало, че Сенегал е лош ученик, който е взел пари назаем с намерение да ги открадне. Казахме им, че това е страна на достойнство, страна на гордост, че сенегалският народ ще се справи с положението и че сенегалският народ ще поеме отговорност", изтъкна Сонко.

В края на миналата година задълженията на публичния сектор, включително на държавните предприятия, е бил 132 процента от брутния вътрешен продукт на Сенегал, според оценки на МВФ.

Ръководителят на мисията на Фонда Едуард Джемайел заяви, че преговорите ще продължат през следващите седмици и че Сенегал е решен да овладее дълговете си.

Гемайел също така добави, че анализът на устойчивостта на дълга, който все още е в процес на изготвяне, ще определи дали е необходимо преструктуриране.

За да получи средства от МВФ обаче, Сенегал ще трябва да предприеме стъпки, за да постави дълговете си на устойчива основа съгласно параметрите на Фонда.